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SON DEPREMLER: 12 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

12.07.2023 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bulundukları ilde sarsıntı hisseden kişiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan verileri inceliyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde? İşte, 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü paylaşılan Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER: 12 Temmuz 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 12 Temmuz 2023 Çarşamba günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Sarsıntı gerçekleşen bazı illerimizde yaşayan kişiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 12 Temmuz 2023 Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDETİNDE? (12 TEMMUZ 2023)

2023.07.12 06:18:11 38.2317 38.7342 5.0 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.07.12 04:54:06 37.1117 36.1082 7.4 -.- 2.0 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.07.12 04:24:15 38.3898 37.4948 9.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.07.12 04:24:13 41.1297 23.8632 5.0 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.07.12 04:15:30 38.9198 26.6780 11.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.07.12 03:57:36 38.2927 37.8153 1.4 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.07.12 03:34:44 36.9637 29.3295 5.5 -.- 1.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2023.07.12 03:17:56 38.0582 37.2742 5.0 -.- 2.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 03:12:42 38.3375 26.3735 11.5 -.- 2.3 -.- CESME (IZMIR) İlksel
2023.07.12 03:10:54 37.1955 36.7550 5.0 -.- 1.7 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.07.12 02:58:30 40.1187 26.4298 15.8 -.- 1.6 -.- SARICAELI-(CANAKKALE) İlksel
2023.07.12 02:56:12 38.3357 37.4773 5.0 -.- 2.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 02:49:18 40.3965 27.4163 10.4 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.07.12 02:34:11 37.3340 36.8355 17.5 -.- 1.4 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 02:22:22 38.3975 37.2475 5.9 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.07.12 01:35:49 40.4475 29.0687 10.5 -.- 2.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.07.12 00:36:26 37.8807 36.2798 7.9 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.07.12 00:21:28 37.4913 38.8358 5.0 -.- 1.4 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
2023.07.12 00:08:35 39.4567 36.6065 9.0 -.- 1.9 -.- CEKEM-SARKISLA (SIVAS) İlksel
2023.07.12 00:00:29 38.3243 37.3110 8.0 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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