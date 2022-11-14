SON DEPREMLER 14 KASIM 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasatahnesi'nden yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşen son depremler, imtermette araştırılıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" konu başlıklarını sorguluyor. İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

14 KASIM 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.14 06:55:46 37.0170 28.3603 5.0 -.- 0.7 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.14 05:57:26 38.4973 33.1565 5.0 -.- 2.0 -.- TASPINAR-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2022.11.14 05:25:14 36.8640 29.2918 14.8 -.- 0.8 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2022.11.14 05:14:18 37.3065 28.4887 16.1 -.- 1.3 -.- SENYAYLA-(MUGLA) İlksel

2022.11.14 05:11:02 38.7857 29.0353 8.2 -.- 3.4 3.2 GOLBASI-SELENDI (MANISA) İlksel

2022.11.14 05:07:04 38.3617 27.1542 10.9 -.- 1.5 -.- KARABAGLAR (IZMIR) İlksel

2022.11.14 04:49:10 38.0797 38.2243 5.0 -.- 1.8 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2022.11.14 04:23:45 37.0187 28.3907 5.0 -.- 0.8 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.11.14 04:12:31 38.9095 43.5857 5.0 -.- 1.6 -.- CAKIRBEY-(VAN) İlksel

2022.11.14 04:00:04 38.3328 27.1598 11.3 -.- 1.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.14 03:17:38 38.2322 27.1470 4.9 -.- 1.1 -.- MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.11.14 03:03:40 38.3312 27.0827 17.6 -.- 1.2 -.- TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR) İlksel

2022.11.14 01:34:08 36.2532 36.0800 5.0 -.- 1.1 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel

2022.11.14 01:20:34 39.7502 41.2498 11.7 -.- 1.2 -.- BASKOY-CAT (ERZURUM) İlksel

2022.11.14 00:42:09 38.3395 27.1683 6.3 -.- 2.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

