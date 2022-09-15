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SON DEPREMLER 15 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

15.09.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, 15 Eylül 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak edildi. Bilindiği üzere meydana gelen sarsıntılara ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. Bugün, 10.30'da Elazığ'da 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu Birçok kişi internette "bugün deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 15 Eylül Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER 15 EYLÜL 2022! Deprem mi oldu? 15 Eylül 2022 Perşembe Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 15 Eylül Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaştı. Peki, 15 Eylül 2022 Perşembe deprem mi oldu? 15 Eylül 2022 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

15 EYLÜL SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.09.15 10:30:02 38.5510 39.5020 6.8 -.- 3.6 3.8 KUCUKOVA-MADEN (ELAZIG) İlksel
2022.09.15 08:40:57 38.7565 38.4643 5.1 -.- 1.9 -.- BAHCELI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel
2022.09.15 06:03:17 37.9362 27.1105 5.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.15 05:58:28 37.0357 28.4678 5.0 -.- 1.3 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.15 05:23:52 37.9612 27.1260 8.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.15 05:19:45 39.7843 33.9658 7.5 -.- 1.9 -.- HALITLI-DELICE (KIRIKKALE) İlksel
2022.09.15 05:12:15 40.1785 25.0332 8.2 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.09.15 04:39:53 39.0547 25.9947 7.5 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.15 04:23:55 34.9712 24.8485 25.3 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.15 04:04:38 38.8210 43.5253 25.1 -.- 1.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel
2022.09.15 03:52:07 37.4258 36.9525 5.0 -.- 1.8 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.09.15 03:47:45 37.0532 28.3953 1.8 -.- 1.6 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.09.15 03:38:38 37.9500 27.1478 11.6 -.- 2.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.15 03:06:24 35.7678 27.0245 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.15 02:51:01 35.5657 31.4638 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.15 02:18:55 34.8160 24.8520 5.0 -.- 3.4 3.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.09.15 01:34:34 38.0087 27.0457 18.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.09.15 01:24:50 36.6458 28.2717 10.9 -.- 1.1 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2022.09.15 00:13:36 40.8123 28.7920 11.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2022.09.15 00:12:24 35.7192 28.6600 18.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2022.09.15 00:06:38 39.2700 29.1970 5.0 -.- 1.6 -.- HASANLAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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