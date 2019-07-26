Son depremler 26 Temmuz: Kandilli ve AFAD’a göre karşılaştırmalı son deprem verileri

Ülkemiz tartışmasız bir deprem ülkesi. Bu yüzden bilinçli vatandaşlar topraklarımızda veya sınırlarımıza yakın yerlerde meydana gelen depremleri yakından takip ediyor. Biz de sizin için son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan güncel verileri günlük olarak bir araya getiriyoruz. İşte 26 Temmuz tarihli son depremler...

26 TEMMUZ CUMA, SON DEPREMLER

Saat 14.36 itibari ile 26 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleşen son depremlerin listesi şu şekilde:

KANDİLLİ VERİLERİ

Oluş zamanı Büyüklük Yer 2019.07.26 13:44:50 1.7 FELAHIYE (KAYSERI) 2019.07.26 13:42:20 2.5 KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.07.26 12:23:17 1.9 DEREKOY-SOMA (MANISA) 2019.07.26 12:13:25 2.4 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 2019.07.26 12:07:00 1.4 CAMKOY-MILAS (MUGLA) 2019.07.26 11:49:24 1.6 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) 2019.07.26 11:48:00 1.9 GERCIGIN-SAHINBEY (GAZIANTEP) 2019.07.26 11:30:47 1.6 YUVALAK-TEFENNI (BURDUR) 2019.07.26 11:09:35 2.1 AKDENIZ 2019.07.26 10:58:30 2.5 SISAM ADASI (EGE DENIZI) 2019.07.26 09:02:22 3.0 AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.26 09:02:22) 2019.07.26 07:42:48 2.4 SISAM ADASI (EGE DENIZI) 2019.07.26 07:28:56 2.2 GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) 2019.07.26 06:24:13 2.4 HIDIRKOY-(VAN) 2019.07.26 05:45:43 1.9 KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.07.26 02:31:05 1.5 TEFENNI (BURDUR) 2019.07.26 01:52:31 1.7 TEFENNI (BURDUR) 2019.07.26 01:24:43 1.6 KILCAN-KARAMANLI (BURDUR) 2019.07.26 01:11:32 1.9 KARAMANLI (BURDUR)

AFAD VERİLERİ

Oluş zamanı Büyüklük İL İLÇE 26.07.2019 13:55:57 1.5 - - 26.07.2019 13:44:51 1.6 Kayseri Felahiye 26.07.2019 13:42:19 2.5 Malatya Arguvan 26.07.2019 13:35:55 1.5 - - 26.07.2019 13:28:43 1.3 Bitlis Merkez 26.07.2019 13:20:27 1.2 Bilecik Osmaneli 26.07.2019 13:11:05 1.1 Malatya Arapgir 26.07.2019 13:08:23 1.1 Adana Aladag 26.07.2019 12:56:43 1.3 Mugla Mentese 26.07.2019 12:46:36 1.5 Manisa Soma 26.07.2019 12:38:43 1.8 Konya Seydisehir 26.07.2019 12:32:11 1.4 Sanliurfa Haliliye 26.07.2019 12:29:56 1.7 Gaziantep Sahinbey 26.07.2019 12:26:38 1.4 Malatya Akçadag 26.07.2019 12:23:17 1.7 Manisa Soma 26.07.2019 12:20:35 1.2 Artvin Murgul 26.07.2019 12:14:17 1.1 Mersin Tarsus 26.07.2019 12:13:26 1.7 Bingöl Karliova 26.07.2019 12:07:01 1.1 Mugla Milas 26.07.2019 12:06:07 1.9 Diyarbakir Silvan 26.07.2019 11:31:36 1.4 Mugla Mentese 26.07.2019 11:30:48 1.3 Burdur Tefenni 26.07.2019 11:09:35 1.7 - - 26.07.2019 10:58:30 2.1 Samos - 26.07.2019 10:47:39 1.2 Balikesir Altieylül 26.07.2019 09:02:15 2.8 - - 26.07.2019 07:42:49 1.9 - - 26.07.2019 07:28:56 1.9 Kütahya Simav 26.07.2019 06:24:17 2.1 Van Tusba 26.07.2019 05:45:43 1.9 Malatya Arguvan 26.07.2019 01:52:32 1.5 Burdur Karamanli 26.07.2019 01:24:42 1.1 Burdur Karamanli 26.07.2019 01:11:31 1.6 Burdur Tefenni 26.07.2019 01:09:31 1.4 Burdur Tefenni 26.07.2019 01:07:36 1.2 Burdur Tefenni



