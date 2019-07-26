Son depremler 26 Temmuz: Kandilli ve AFAD’a göre karşılaştırmalı son deprem verileri

Ülkemiz tartışmasız bir deprem ülkesi. Bu yüzden bilinçli vatandaşlar topraklarımızda veya sınırlarımıza yakın yerlerde meydana gelen depremleri yakından takip ediyor. Biz de sizin için son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan güncel verileri günlük olarak bir araya getiriyoruz. İşte 26 Temmuz tarihli son depremler...
Saat 14.36 itibari ile 26 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleşen son depremlerin listesi şu şekilde:
KANDİLLİ VERİLERİ
|Oluş zamanı
|Büyüklük
|Yer
|2019.07.26 13:44:50
|1.7
|FELAHIYE (KAYSERI)
|2019.07.26 13:42:20
|2.5
|KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
|2019.07.26 12:23:17
|1.9
|DEREKOY-SOMA (MANISA)
|2019.07.26 12:13:25
|2.4
|KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
|2019.07.26 12:07:00
|1.4
|CAMKOY-MILAS (MUGLA)
|2019.07.26 11:49:24
|1.6
|ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
|2019.07.26 11:48:00
|1.9
|GERCIGIN-SAHINBEY (GAZIANTEP)
|2019.07.26 11:30:47
|1.6
|YUVALAK-TEFENNI (BURDUR)
|2019.07.26 11:09:35
|2.1
|AKDENIZ
|2019.07.26 10:58:30
|2.5
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|2019.07.26 09:02:22
|3.0
|AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.26 09:02:22)
|2019.07.26 07:42:48
|2.4
|SISAM ADASI (EGE DENIZI)
|2019.07.26 07:28:56
|2.2
|GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
|2019.07.26 06:24:13
|2.4
|HIDIRKOY-(VAN)
|2019.07.26 05:45:43
|1.9
|KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
|2019.07.26 02:31:05
|1.5
|TEFENNI (BURDUR)
|2019.07.26 01:52:31
|1.7
|TEFENNI (BURDUR)
|2019.07.26 01:24:43
|1.6
|KILCAN-KARAMANLI (BURDUR)
|2019.07.26 01:11:32
|1.9
|KARAMANLI (BURDUR)
AFAD VERİLERİ
|Oluş zamanı
|Büyüklük
|İL
|İLÇE
|26.07.2019 13:55:57
|1.5
|-
|-
|26.07.2019 13:44:51
|1.6
|Kayseri
|Felahiye
|26.07.2019 13:42:19
|2.5
|Malatya
|Arguvan
|26.07.2019 13:35:55
|1.5
|-
|-
|26.07.2019 13:28:43
|1.3
|Bitlis
|Merkez
|26.07.2019 13:20:27
|1.2
|Bilecik
|Osmaneli
|26.07.2019 13:11:05
|1.1
|Malatya
|Arapgir
|26.07.2019 13:08:23
|1.1
|Adana
|Aladag
|26.07.2019 12:56:43
|1.3
|Mugla
|Mentese
|26.07.2019 12:46:36
|1.5
|Manisa
|Soma
|26.07.2019 12:38:43
|1.8
|Konya
|Seydisehir
|26.07.2019 12:32:11
|1.4
|Sanliurfa
|Haliliye
|26.07.2019 12:29:56
|1.7
|Gaziantep
|Sahinbey
|26.07.2019 12:26:38
|1.4
|Malatya
|Akçadag
|26.07.2019 12:23:17
|1.7
|Manisa
|Soma
|26.07.2019 12:20:35
|1.2
|Artvin
|Murgul
|26.07.2019 12:14:17
|1.1
|Mersin
|Tarsus
|26.07.2019 12:13:26
|1.7
|Bingöl
|Karliova
|26.07.2019 12:07:01
|1.1
|Mugla
|Milas
|26.07.2019 12:06:07
|1.9
|Diyarbakir
|Silvan
|26.07.2019 11:31:36
|1.4
|Mugla
|Mentese
|26.07.2019 11:30:48
|1.3
|Burdur
|Tefenni
|26.07.2019 11:09:35
|1.7
|-
|-
|26.07.2019 10:58:30
|2.1
|Samos
|-
|26.07.2019 10:47:39
|1.2
|Balikesir
|Altieylül
|26.07.2019 09:02:15
|2.8
|-
|-
|26.07.2019 07:42:49
|1.9
|-
|-
|26.07.2019 07:28:56
|1.9
|Kütahya
|Simav
|26.07.2019 06:24:17
|2.1
|Van
|Tusba
|26.07.2019 05:45:43
|1.9
|Malatya
|Arguvan
|26.07.2019 01:52:32
|1.5
|Burdur
|Karamanli
|26.07.2019 01:24:42
|1.1
|Burdur
|Karamanli
|26.07.2019 01:11:31
|1.6
|Burdur
|Tefenni
|26.07.2019 01:09:31
|1.4
|Burdur
|Tefenni
|26.07.2019 01:07:36
|1.2
|Burdur
|Tefenni
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