HABER

Son depremler 26 Temmuz: Kandilli ve AFAD’a göre karşılaştırmalı son deprem verileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 14:41 | Son Güncelleme

Bugün yani 26 Temmuz Cuma Günü Türkiye’de kaç deprem oldu, bu depremlerin şiddeti nedir. Siz de deprem verilerini yakından takip ediyor, son depremler ile ilgili bilgilere tek bir yerden ulaşmak istiyorsanız sizin için haberimizde Kandilli ve Afad’ın son deprem verilerini bir araya getirdik...

Son depremler 26 Temmuz: Kandilli ve AFAD’a göre karşılaştırmalı son deprem verileri

Ülkemiz tartışmasız bir deprem ülkesi. Bu yüzden bilinçli vatandaşlar topraklarımızda veya sınırlarımıza yakın yerlerde meydana gelen depremleri yakından takip ediyor. Biz de sizin için son depremler ile ilgili Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan güncel verileri günlük olarak bir araya getiriyoruz. İşte 26 Temmuz tarihli son depremler...

26 TEMMUZ CUMA, SON DEPREMLER

Saat 14.36 itibari ile 26 Temmuz’da Türkiye’de gerçekleşen son depremlerin listesi şu şekilde:

KANDİLLİ VERİLERİ

Oluş zamanı Büyüklük Yer
2019.07.26 13:44:50 1.7 FELAHIYE (KAYSERI)
2019.07.26 13:42:20 2.5 KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.07.26 12:23:17 1.9 DEREKOY-SOMA (MANISA)
2019.07.26 12:13:25 2.4 KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
2019.07.26 12:07:00 1.4 CAMKOY-MILAS (MUGLA)
2019.07.26 11:49:24 1.6 ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)
2019.07.26 11:48:00 1.9 GERCIGIN-SAHINBEY (GAZIANTEP)
2019.07.26 11:30:47 1.6 YUVALAK-TEFENNI (BURDUR)
2019.07.26 11:09:35 2.1 AKDENIZ
2019.07.26 10:58:30 2.5 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2019.07.26 09:02:22 3.0 AKDENIZ REVIZE01 (2019.07.26 09:02:22)
2019.07.26 07:42:48 2.4 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2019.07.26 07:28:56 2.2 GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA)
2019.07.26 06:24:13 2.4 HIDIRKOY-(VAN)
2019.07.26 05:45:43 1.9 KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)
2019.07.26 02:31:05 1.5 TEFENNI (BURDUR)
2019.07.26 01:52:31 1.7 TEFENNI (BURDUR)
2019.07.26 01:24:43 1.6 KILCAN-KARAMANLI (BURDUR)
2019.07.26 01:11:32 1.9 KARAMANLI (BURDUR)

AFAD VERİLERİ

Oluş zamanı Büyüklük İL İLÇE
26.07.2019 13:55:57 1.5 - -
26.07.2019 13:44:51 1.6 Kayseri Felahiye
26.07.2019 13:42:19 2.5 Malatya Arguvan
26.07.2019 13:35:55 1.5 - -
26.07.2019 13:28:43 1.3 Bitlis Merkez
26.07.2019 13:20:27 1.2 Bilecik Osmaneli
26.07.2019 13:11:05 1.1 Malatya Arapgir
26.07.2019 13:08:23 1.1 Adana Aladag
26.07.2019 12:56:43 1.3 Mugla Mentese
26.07.2019 12:46:36 1.5 Manisa Soma
26.07.2019 12:38:43 1.8 Konya Seydisehir
26.07.2019 12:32:11 1.4 Sanliurfa Haliliye
26.07.2019 12:29:56 1.7 Gaziantep Sahinbey
26.07.2019 12:26:38 1.4 Malatya Akçadag
26.07.2019 12:23:17 1.7 Manisa Soma
26.07.2019 12:20:35 1.2 Artvin Murgul
26.07.2019 12:14:17 1.1 Mersin Tarsus
26.07.2019 12:13:26 1.7 Bingöl Karliova
26.07.2019 12:07:01 1.1 Mugla Milas
26.07.2019 12:06:07 1.9 Diyarbakir Silvan
26.07.2019 11:31:36 1.4 Mugla Mentese
26.07.2019 11:30:48 1.3 Burdur Tefenni
26.07.2019 11:09:35 1.7 - -
26.07.2019 10:58:30 2.1 Samos -
26.07.2019 10:47:39 1.2 Balikesir Altieylül
26.07.2019 09:02:15 2.8 - -
26.07.2019 07:42:49 1.9 - -
26.07.2019 07:28:56 1.9 Kütahya Simav
26.07.2019 06:24:17 2.1 Van Tusba
26.07.2019 05:45:43 1.9 Malatya Arguvan
26.07.2019 01:52:32 1.5 Burdur Karamanli
26.07.2019 01:24:42 1.1 Burdur Karamanli
26.07.2019 01:11:31 1.6 Burdur Tefenni
26.07.2019 01:09:31 1.4 Burdur Tefenni
26.07.2019 01:07:36 1.2 Burdur Tefenni


PARTNERSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacakSamsung yeni modelini Eylül'de satışa sunacak
Dünyanın en büyük yelkenli kruvaziyer gemilerinden biri İstanbul'a demirlediDünyanın en büyük yelkenli kruvaziyer gemilerinden biri İstanbul'a demirledi
Torbalı'da domates üreticilerinin yüzü gülüyorTorbalı'da domates üreticilerinin yüzü gülüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Son Depremler AFAD kandilli

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristten İHA ve SİHA itirafı!

İHA ve SİHA itirafı: Örgütün psikolojisini bozdu

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu? Bayram günleri ayın kaçına denk geliyor?

Kurban Bayramı uzayacak mı?

'Huzur hakkı' iddialarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yalanlama!

'Huzur hakkı' iddialarıyla ilgili açıklama geldi!

Son dakika! Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Güneydoğu'da taziye yemeği geleneği sona eriyor

Güneydoğu'da bir gelenek sona eriyor! Maliyeti 25 bin TL

Demre Belediye Başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.