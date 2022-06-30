SON DEPREMLER! 30 Haziran deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! 30 Haziran 2022 Perşembe

Son depremler listesi 30 Haziran 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki "deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 30 Haziran Perşembe Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

30 HAZİRAN 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.06.30 06:09:08 38.4370 27.1602 4.9 -.- 2.6 -.- KONAK (IZMIR) İlksel

2022.06.30 05:21:15 36.2577 27.0617 1.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.30 05:19:29 39.0667 37.7697 5.0 -.- 2.8 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2022.06.30 03:50:03 38.0432 27.2593 4.9 -.- 1.4 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.06.30 03:20:41 37.9402 27.1165 5.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.06.30 02:59:46 37.8568 29.7228 5.5 -.- 2.0 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.06.30 02:46:04 39.0452 37.7717 6.7 -.- 1.5 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) İlksel

2022.06.30 00:42:08 39.0833 37.7237 2.3 -.- 2.2 -.- AKCAMAGARA-KANGAL (SIVAS) İlksel

2022.06.30 00:06:48 38.4450 31.7995 7.6 -.- 2.3 -.- KONARI-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



