SON DEPREMLER! 5 Temmuz deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi! 5 Temmuz 2022 Salı

Son depremler listesi 5 Temmuz 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntılarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmayı sürdürüyor. Peki "Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" 5 Temmuz Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

5 TEMMUZ 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.07.05 04:38:45 39.7547 41.9542 6.9 -.- 2.0 -.- PAYVEREN-KARAYAZI (ERZURUM) İlksel

2022.07.05 03:36:31 36.5750 31.4380 55.4 -.- 2.1 -.- MANAVGAT ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel

2022.07.05 02:06:57 40.7952 34.6537 14.4 -.- 2.4 -.- AGACCAMI-OGUZLAR (CORUM) İlksel

2022.07.05 01:56:07 36.5978 36.4327 5.6 -.- 2.8 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2022.07.05 01:31:03 37.8448 27.0400 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.07.05 00:37:13 36.2553 27.0083 4.4 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.05 00:26:18 36.1357 28.6310 29.8 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.07.05 00:23:56 36.4420 27.1553 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.07.05 00:12:56 40.3420 36.0638 3.5 -.- 1.4 -.- KIZKAYASI-TURHAL (TOKAT) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



