SON DEPREMLER 8 KASIM 2022: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili AFAD ve Kandilli Rasatahnesi'nden yapılan son dakika açıklamaları 8 Kasım 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'nin birçok ilinde meydana gelen son depremler, arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde?" konu başlıklarını sorguluyor. İşte 8 Kasım 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

8 KASIM 2022 SALI SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.11.08 04:55:25 40.2090 31.7137 7.2 -.- 2.1 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2022.11.08 04:53:39 38.3570 27.1797 7.0 -.- 2.2 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.08 04:27:44 38.3515 38.7162 5.1 -.- 1.7 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel

2022.11.08 03:42:45 39.7795 26.1313 6.7 -.- 1.8 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel

2022.11.08 03:31:57 38.3072 27.1982 5.0 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (IZMIR) İlksel

2022.11.08 02:14:43 38.5178 26.8767 9.8 -.- 1.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.11.08 01:34:40 41.0933 24.5487 5.3 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.11.08 00:52:15 38.4492 44.4155 5.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2022.11.08 00:44:53 40.8177 42.8422 13.9 -.- 2.0 -.- ESENYAYLA-GOLE (ARDAHAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

