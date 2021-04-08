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Son depremler | 8 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

08.04.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Nisan günü Akdeniz bölgesi 20’den fazla depremle sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı son depremler listesine göre 8 Nisan gecesi oldukça yoğun geçti. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaşanan sallantılar birçok kişiyi korkuttu. Depremlerin şiddetleri genel olarak küçük olsa da, Bir gecede bu kadar çok sarsıntı gerçekleşmesi dikkatleri çekti. Akdeniz’de 8 Nisan itibariyle şiddeti 3’ü geçen iki farklı deprem kaydedildi.

Son depremler | 8 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz’de bir süredir yaşanan depremler dün çok yoğun bir şekilde gerçekleşti. 8 Nisan 00.48 sularında Oniki Adalar’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. Akdeniz’de sabah saatlerinde gerçekleşen ikinci depremin şiddeti ise 3.4, derinliği 5.0 olarak listede yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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kandilli rasathanesi

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