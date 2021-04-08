Son depremler | 8 Nisan AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Akdeniz’de bir süredir yaşanan depremler dün çok yoğun bir şekilde gerçekleşti. 8 Nisan 00.48 sularında Oniki Adalar’da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.9 olarak kaydedildi. Akdeniz’de sabah saatlerinde gerçekleşen ikinci depremin şiddeti ise 3.4, derinliği 5.0 olarak listede yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege, ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremlerse halen devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ





