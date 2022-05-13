SON DEPREMLER! Deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 13 Mayıs 2022 AFAD - Kandilli Rasathanesi son dakika depremler

Son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD'ın 13 Mayıs Cuma (bugün) için yaptığı açıklamanın ayrıntıları merak konusu oldu. İzmir, Muğla, Tokat, Kütayha gibi bazı illerimizin yanı sıra Akdeniz ve Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleştiği kaydedildi. Birçok kişi internette, deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 13 Mayıs 2022 Cuma günü için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) açıklaması ile Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

13 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.13 05:43:55 40.7122 25.7557 5.1 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.05.13 04:13:43 38.5292 26.3865 7.3 -.- 2.0 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) İlksel

2022.05.13 03:46:30 37.0775 28.4720 3.2 -.- 1.7 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2022.05.13 03:11:20 36.9893 28.2937 13.8 -.- 2.6 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.05.13 01:15:59 36.9747 28.1288 5.0 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.13 01:00:18 39.2678 29.2645 15.6 -.- 1.6 -.- IGDEKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel

2022.05.13 00:29:40 36.1042 29.0922 18.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.05.13 00:14:52 40.4955 37.1265 3.9 -.- 1.6 -.- YAZICIK-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.05.13 00:09:08 36.9707 27.6838 6.8 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

