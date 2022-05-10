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SON DEPREMLER KANDİLLİ: Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 10 Mayıs 2022 Salı

10.05.2022 06:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DEPREMLER LİSTESİ ve Kanilli Rasathanesi'nin 10 Mayıs 2022 Salı günü için yaptığı son dakika açıklamasının detayları bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hatay, Çankırı, Yalova, Erzuruö, Karaman gibi bazı illerimizin yanı sıra Akdeniz'de sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar internette 10 Mayıs Salı Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama...

SON DEPREMLER KANDİLLİ: Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 10 Mayıs 2022 Salı

SON DEPREMLER LİSTESİ ile Kandilli Rasathanesi tarafından 10 Mayıs Salı (bugün) için yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da konuya ilişkin listeyi güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Hatay, Çankırı, Yalova, Erzuruö, Karaman gibi bazı illerimizin yanı sıra Akdeniz'de sarsıntı gerçekleşti. Bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler, az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 10 Mayıs 2022 Salı günü için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi

10 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.10 05:01:05 36.7890 36.1052 17.6 -.- 1.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel
2022.05.10 04:51:18 36.9347 27.6140 9.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.05.10 04:23:40 40.7305 32.9172 5.0 -.- 1.9 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2022.05.10 02:58:24 40.6098 28.8563 17.5 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2022.05.10 01:22:32 39.7948 41.8667 10.4 -.- 2.0 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2022.05.10 01:01:49 37.1938 32.9498 9.0 -.- 2.5 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel
2022.05.10 00:04:35 38.2577 38.6182 7.2 -.- 2.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

SON DEPREMLER: Deprem mi oldu? Nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması 9 Mayıs 2022 Pazartesi

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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