SON DEPREMLER KANDİLLİ: Az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 10 Mayıs 2022 Salı

SON DEPREMLER LİSTESİ ile Kandilli Rasathanesi tarafından 10 Mayıs Salı (bugün) için yapılan son dakika açıklamasının detayları vatandaşlar tarafından merak edildi. Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı da konuya ilişkin listeyi güncel olarak yayınlamaya devam ediyor. Hatay, Çankırı, Yalova, Erzuruö, Karaman gibi bazı illerimizin yanı sıra Akdeniz'de sarsıntı gerçekleşti. Bulundukları illerde sarsıntı hisseden kişiler, az önce deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 10 Mayıs 2022 Salı günü için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın ayrıntıları haberimizde...

10 MAYIS DEPREM Mİ OLDU?

2022.05.10 05:01:05 36.7890 36.1052 17.6 -.- 1.0 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel

2022.05.10 04:51:18 36.9347 27.6140 9.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.05.10 04:23:40 40.7305 32.9172 5.0 -.- 1.9 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel

2022.05.10 02:58:24 40.6098 28.8563 17.5 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2022.05.10 01:22:32 39.7948 41.8667 10.4 -.- 2.0 -.- SARITAS-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.05.10 01:01:49 37.1938 32.9498 9.0 -.- 2.5 -.- KAZIMKARABEKIR (KARAMAN) İlksel

2022.05.10 00:04:35 38.2577 38.6182 7.2 -.- 2.3 -.- PELITLI-(MALATYA) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

