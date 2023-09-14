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  4. SON DEPREMLER LİŞSTESİ 14 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

SON DEPREMLER LİŞSTESİ 14 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

14.09.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 14 Eylül 2023 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 4 Eylül 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİŞSTESİ 14 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 14 Eylül 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

14 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.14 06:32:00 39.4900 26.4102 11.9 -.- 2.1 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.09.14 06:19:50 35.5153 27.0953 7.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2023.09.14 05:38:49 38.4788 37.4400 6.3 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.09.14 05:03:10 37.9767 36.5855 5.0 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.14 03:58:59 38.2022 36.4498 8.8 -.- 1.4 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.14 03:42:58 38.4947 39.3772 28.0 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.09.14 02:53:33 37.4505 29.2313 9.6 -.- 1.4 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2023.09.14 02:53:24 40.6692 29.1780 10.0 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.09.14 02:24:46 37.8823 27.1423 10.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.14 02:11:01 39.4850 26.4022 9.6 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.09.14 02:07:34 39.5122 26.4003 3.0 -.- 1.6 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2023.09.14 01:35:58 37.0988 35.8623 23.1 -.- 1.2 -.- INCETARLA-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.09.14 01:00:58 36.5405 28.8298 15.0 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.14 00:34:22 39.0705 27.6133 7.6 -.- 1.8 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2023.09.14 00:32:30 37.1178 35.8257 6.7 -.- 1.5 -.- HAMITBEY-CEYHAN (ADANA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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