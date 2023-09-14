SON DEPREMLER LİŞSTESİ 14 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 14 Eylül 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

14 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.14 06:32:00 39.4900 26.4102 11.9 -.- 2.1 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.09.14 06:19:50 35.5153 27.0953 7.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel

2023.09.14 05:38:49 38.4788 37.4400 6.3 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.14 05:03:10 37.9767 36.5855 5.0 -.- 2.4 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.14 03:58:59 38.2022 36.4498 8.8 -.- 1.4 -.- KEKLIKOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.14 03:42:58 38.4947 39.3772 28.0 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2023.09.14 02:53:33 37.4505 29.2313 9.6 -.- 1.4 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2023.09.14 02:53:24 40.6692 29.1780 10.0 -.- 2.0 -.- KORU-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.09.14 02:24:46 37.8823 27.1423 10.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.14 02:11:01 39.4850 26.4022 9.6 -.- 1.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.14 02:07:34 39.5122 26.4003 3.0 -.- 1.6 -.- BUYUKHUSUN-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2023.09.14 01:35:58 37.0988 35.8623 23.1 -.- 1.2 -.- INCETARLA-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.09.14 01:00:58 36.5405 28.8298 15.0 -.- 1.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.14 00:34:22 39.0705 27.6133 7.6 -.- 1.8 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2023.09.14 00:32:30 37.1178 35.8257 6.7 -.- 1.5 -.- HAMITBEY-CEYHAN (ADANA) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



