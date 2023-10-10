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SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

10.10.2023 08:29 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 10 Ekim salı günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 10 Ekim salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 10 Ekim 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. 10 Ekim salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi anbean güncelleniyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ (10 EKİM 2023)

2023.10.10 07:14:35 38.5427 27.6653 12.9 -.- 1.6 -.- IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA) İlksel
2023.10.10 06:16:37 38.0355 38.7890 7.7 -.- 1.9 -.- YANDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.10 05:36:29 38.2575 38.2460 5.0 -.- 2.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.10 05:22:23 41.1765 34.3770 5.6 -.- 2.1 -.- DEREKOY-KARGI (CORUM) İlksel
2023.10.10 04:30:10 38.3385 36.1658 1.9 -.- 1.7 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI) İlksel
2023.10.10 03:59:56 38.2127 37.9262 5.0 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.10 03:35:37 37.7290 26.9653 23.2 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 02:41:24 38.0442 37.5233 5.3 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.10 02:37:08 37.7908 26.9847 11.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 02:35:56 36.2222 36.1428 11.0 -.- 2.3 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel
2023.10.10 02:29:01 38.3532 38.1890 8.9 -.- 1.7 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel
2023.10.10 02:23:20 37.7850 36.6267 7.6 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.10 02:17:12 37.8032 26.9890 7.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 02:04:55 37.8342 26.9842 3.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 02:00:58 37.7978 26.9578 7.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 01:57:59 37.7975 26.9412 12.1 -.- 3.8 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 01:33:16 36.0677 36.0548 4.5 -.- 1.6 -.- KARSIYAKA-(HATAY) İlksel
2023.10.10 01:26:19 37.8850 27.4563 9.0 -.- 1.3 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.10 01:09:31 39.3885 26.2237 8.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.10 00:56:57 36.6250 28.7453 5.3 -.- 1.7 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2023.10.10 00:51:31 38.2275 37.7215 1.4 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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