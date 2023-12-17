SON DEPREMLER LİSTESİ 17 ARALIK 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD açıkladı!

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? İşte 17 Aralık 2023 pazar günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

17 ARALIK 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.12.17 08:12:40 37.0892 36.9240 5.5 -.- 1.6 -.- KUZOLUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.17 07:58:49 38.4905 37.9603 9.9 -.- 1.1 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.12.17 07:49:48 39.0627 40.4412 2.6 -.- 2.3 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel

2023.12.17 07:45:24 39.4265 40.4663 5.8 -.- 2.0 -.- GUZGULU-YEDISU (BINGOL) İlksel

2023.12.17 07:23:23 40.2422 41.9813 12.0 -.- 1.5 -.- KOYUNOREN-NARMAN (ERZURUM) İlksel

2023.12.17 07:06:51 37.3427 30.7785 11.0 -.- 1.8 -.- COBANPINARI-BUCAK (BURDUR) İlksel

2023.12.17 06:58:33 38.8002 43.5507 15.3 -.- 1.5 -.- DEGIRMENOZU-(VAN) İlksel

2023.12.17 06:54:41 36.9698 35.8058 1.1 -.- 2.0 -.- KORKUYU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.12.17 06:29:33 38.2050 38.0565 14.4 -.- 1.5 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.12.17 06:29:09 38.3670 38.8165 7.4 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2023.12.17 06:11:29 37.1188 36.8138 12.3 -.- 1.1 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.12.17 06:08:10 38.0995 37.6540 7.1 -.- 1.6 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.17 05:50:36 38.2938 32.4078 7.3 -.- 1.3 -.- SARAYONU (KONYA) İlksel

2023.12.17 05:14:52 38.4668 40.3100 9.0 -.- 2.0 -.- CUKURKOY-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.12.17 05:10:38 37.0667 28.1793 25.6 -.- 0.7 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel

2023.12.17 03:47:04 38.4495 37.7087 5.8 -.- 2.1 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.17 03:20:01 37.4545 35.8342 17.6 -.- 0.8 -.- KOZAN (ADANA) İlksel

2023.12.17 03:10:30 38.2700 38.7972 5.0 -.- 1.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.12.17 02:40:43 37.9448 36.2518 11.3 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.17 02:35:28 38.0683 30.9800 14.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel

2023.12.17 02:14:27 38.6648 37.6937 20.8 -.- 1.5 -.- AKBABA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.17 02:01:04 36.9688 27.7805 9.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.12.17 01:53:42 37.8205 36.3280 10.8 -.- 1.2 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.17 01:47:22 35.6853 28.5725 9.0 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel

2023.12.17 01:41:33 37.9253 36.2662 7.6 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.17 01:27:35 37.0623 29.0505 9.9 -.- 1.5 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.12.17 01:00:31 38.4253 37.4323 6.6 -.- 2.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.12.17 00:01:14 38.3543 37.4405 5.0 -.- 2.0 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.







