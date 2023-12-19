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SON DEPREMLER LİSTESİ 19 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

19.12.2023 06:42 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 19 Aralık 2023 Salı günü vatandaşlar dahil olmak üzere birçok kişi tarafından inceleniyor. "19 Aralık 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 19 Aralık 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 19 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 19 Aralık 2023 Salı günü yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. 19 Aralık 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (19 ARALIK 2023)

2023.12.19 05:52:08 38.6260 37.6845 3.2 -.- 1.2 -.- AKBABA-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.19 05:13:39 37.9813 28.8678 5.0 -.- 1.3 -.- KARATAS-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2023.12.19 05:08:28 38.4605 39.0660 11.8 -.- 2.1 -.- OKSUZUSAGI-(ELAZIG) İlksel
2023.12.19 05:04:16 40.7353 29.1095 6.9 -.- 1.1 -.- CINARCIK (YALOVA) İlksel
2023.12.19 05:01:52 38.2862 27.4740 7.4 -.- 1.3 -.- KARAKIZLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2023.12.19 04:49:56 39.2755 33.1652 5.6 -.- 1.3 -.- KOSKER-KULU (KONYA) İlksel
2023.12.19 04:31:20 38.5065 38.0158 5.0 -.- 1.9 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.19 03:24:45 38.1722 38.5412 5.0 -.- 2.1 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel
2023.12.19 03:15:55 38.1945 38.1587 10.3 -.- 1.2 -.- ATALAR-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.19 02:34:44 38.2213 38.4725 9.1 -.- 2.3 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2023.12.19 01:53:02 38.0205 37.5207 5.7 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.19 01:27:56 38.1220 38.4175 4.6 -.- 1.7 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.19 01:15:40 38.1280 36.6338 5.4 -.- 1.1 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.19 00:43:52 36.6120 36.3632 7.8 -.- 1.7 -.- ALIBEYCAGILI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.19 00:31:44 37.3332 37.0405 4.0 -.- 1.5 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.19 00:28:46 37.2990 37.0175 5.7 -.- 1.8 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.19 00:27:50 39.9828 39.3477 5.4 -.- 2.7 -.- CIMENLI-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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