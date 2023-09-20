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SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Akdeniz 4.4 ile sallandı

20.09.2023 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 20 Eylül 2023 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Girit Adası açıklarında 4.4 şiddetinde sarsıntı gerçekleşti. Öte yandan birçok kişi internette "az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 20 Eylül 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 20 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Akdeniz 4.4 ile sallandı

Deprem ile ilgili haberler son dakika açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Akdeniz'de Girit adası açıklarında 4.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Öte yandan yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini inceliyorlar. İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi...

AKDENİZ'DE DEPREM

Girit Adası açıklarında saat 04.33 sıralarında 4.4 büyuüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Kandilli Rasathanesi depremin 13.7 km derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

20 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.20 05:37:46 38.1032 37.2103 5.0 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.20 04:33:07 32.3488 24.6368 13.7 -.- 4.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.09.20 04:01:28 38.5167 39.4167 11.0 -.- 1.6 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2023.09.20 03:49:26 37.7665 37.8545 4.9 -.- 1.9 -.- CIFTLIK-TUT (ADIYAMAN) İlksel
2023.09.20 02:36:49 37.3313 37.1160 6.0 -.- 1.7 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.20 02:29:28 38.5302 39.2088 8.8 -.- 1.5 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel
2023.09.20 02:07:51 37.2877 37.0892 6.3 -.- 2.0 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.20 01:27:51 38.0212 37.5653 2.2 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.09.20 01:25:28 38.2365 37.8325 4.2 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.09.20 01:18:16 37.8712 29.5225 18.2 -.- 1.5 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2023.09.20 01:08:04 38.6363 37.3855 6.0 -.- 1.1 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.09.20 00:53:14 39.8022 39.8705 11.5 -.- 1.9 -.- HASTARLA-CAYIRLI (ERZINCAN) İlksel
2023.09.20 00:43:01 38.2655 36.6473 17.2 -.- 0.9 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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