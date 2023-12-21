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SON DEPREMLER LİSTESİ 21 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

21.12.2023 06:34 | Son Güncelleme:
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Son depremler listesi 21 Aralık 2023 Perşembe günü Malatya, Kahramanmaraş, Çanakkale, Bursa, Adana ve Isparta gibi illerimizde yaşan kişiler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. 21 Aralık 2023 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte detaylar...

SON DEPREMLER LİSTESİ 21 ARALIK 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 21 Aralık 2023 Perşembe günü birçok vatandaş tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Gün içerisinde Malatya, Kahramanmaraş, Çanakkale, Bursa, Adana ve Isparta gibi illerde artçı sarsıntılar gerçekleşti. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 21 Aralık 2023 Perşembe günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (21 ARALIK 2023)

2023.12.21 04:48:34 38.4472 37.4815 5.0 -.- 1.4 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.21 04:47:35 37.2585 37.0708 7.3 -.- 1.5 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.21 04:28:03 40.7325 28.0742 13.5 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2023.12.21 04:09:33 40.0153 25.7840 6.3 -.- 2.1 -.- SIRINKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2023.12.21 04:07:09 40.4108 28.8332 11.7 -.- 2.0 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.21 03:41:03 38.2735 38.1473 10.9 -.- 1.6 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.12.21 03:33:04 37.7598 36.0348 7.7 -.- 1.5 -.- AKOLUK-FEKE (ADANA) İlksel
2023.12.21 03:27:58 38.1393 31.0080 3.2 -.- 1.3 -.- GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2023.12.21 03:11:45 37.5348 26.8375 5.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.12.21 03:09:16 38.4062 37.5085 5.0 -.- 2.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.21 03:05:08 38.2763 37.6918 3.9 -.- 1.1 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.12.21 02:53:52 40.4157 28.8700 13.0 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.21 02:50:47 38.0120 36.5163 8.4 -.- 1.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.21 02:47:16 40.7287 27.4552 19.7 -.- 2.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.21 02:44:18 40.0967 28.1243 4.1 -.- 1.1 -.- ILICABOGAZI-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2023.12.21 02:10:29 37.8857 36.5887 7.5 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.21 01:41:21 34.7990 24.1430 15.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.21 01:31:09 37.8822 36.3180 14.8 -.- 1.2 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.21 00:30:36 37.2027 35.9947 22.5 -.- 1.2 -.- IRMAKLI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.12.21 00:24:18 39.4223 40.3890 6.9 -.- 1.9 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2023.12.21 00:20:32 34.8830 25.8000 5.0 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.21 00:03:41 38.3155 37.3825 8.0 -.- 1.3 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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