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SON DEPREMLER LİSTESİ 23 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

23.11.2023 06:33 | Son Güncelleme:
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Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 23 Kasım 2023 Perşembe günü sarsıntı gerçekleşen illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "23 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 23 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ 23 KASIM 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Son depremler listesi 23 Kasım 2023 Perşembe gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında bulunuyor. 23 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan veriler sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından inceleniyor. Peki, deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte 23 Kasım 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (23 KASIM 2023)

2023.11.23 05:25:51 37.6015 37.4702 6.7 -.- 1.6 -.- YENIKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.23 04:51:02 37.9458 36.5108 5.5 -.- 1.9 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 04:18:42 36.6368 36.4157 9.1 -.- 1.5 -.- DEDECINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.23 02:58:09 37.9765 36.6290 5.2 -.- 1.6 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 02:55:44 38.1375 39.1687 17.4 -.- 1.8 -.- GOLYURT-GERGER (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.23 02:45:03 38.4243 26.8987 11.5 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.23 02:37:24 38.0632 36.5945 7.7 -.- 1.6 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 02:34:38 37.8572 36.2672 4.7 -.- 0.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.23 02:15:37 37.9330 42.0530 6.0 -.- 2.5 -.- MEYDANDERE-(SIIRT) İlksel
2023.11.23 02:11:24 39.0857 33.0538 9.1 -.- 2.0 -.- KULU (KONYA) İlksel
2023.11.23 02:10:25 38.3407 27.1963 10.3 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.11.23 02:05:48 37.9200 36.2420 4.9 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.23 01:47:42 37.9643 36.5130 6.6 -.- 2.1 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 01:46:23 37.9418 36.3612 13.2 -.- 1.2 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 01:16:58 38.2565 37.5162 13.5 -.- 1.6 -.- YALAKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 00:45:04 38.0422 37.4208 5.6 -.- 1.7 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 00:38:30 38.3437 37.2103 7.5 -.- 1.5 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.23 00:24:21 37.1722 36.9440 12.2 -.- 1.3 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.11.23 00:23:24 39.5378 26.0093 20.9 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.23 00:00:15 37.0143 29.3342 15.4 -.- 1.7 -.- SOFULAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


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