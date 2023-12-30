SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Aralık 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 30 Aralık 2023 Çarşamba günü birçok vatandaş tarafından internette araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 30 Aralık 2023 Çarşamba günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (30 ARALIK 2023)

2023.12.30 07:58:12 41.0483 44.2262 5.0 -.- 3.3 3.4 ERMENISTAN İlksel

2023.12.30 07:48:04 40.0835 28.6837 6.6 -.- 2.1 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel

2023.12.30 07:06:52 39.5767 25.4085 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.12.30 06:55:23 37.1612 31.1830 97.9 -.- 1.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2023.12.30 06:29:14 37.9165 36.2877 2.7 -.- 0.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.12.30 06:29:15)

2023.12.30 05:16:24 37.8728 32.0743 8.1 -.- 0.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2023.12.30 05:05:12 36.4407 36.3268 10.3 -.- 4.1 3.8 OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.12.30 04:18:57 37.9392 27.4797 4.6 -.- 1.4 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.12.30 03:47:05 38.5077 39.3692 7.4 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

2023.12.30 03:33:31 35.2782 33.7702 6.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel

2023.12.30 03:28:25 40.4143 28.8442 9.7 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel

2023.12.30 02:51:34 37.0045 35.7948 21.8 -.- 0.7 -.- TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.12.30 02:50:59 40.4277 28.8788 8.5 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.12.30 02:31:44 38.7082 44.7212 5.0 -.- 3.0 2.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.12.30 02:23:22 38.2563 37.2295 9.2 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.12.30 02:01:48 38.2845 38.3165 7.9 -.- 1.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel

2023.12.30 01:49:51 36.2448 36.0518 11.4 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel

2023.12.30 01:38:10 37.7743 36.1662 5.0 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.12.30 00:59:54 38.3762 26.6908 9.7 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.12.30 00:55:48 38.5390 44.9005 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.12.30 00:33:12 38.0807 37.7340 11.2 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.12.30 00:28:41 36.0895 24.4532 22.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





