HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Aralık 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Aralık 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

30.12.2023 08:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 30 Aralık 2023 cumartesi günü yaşadığı şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 30 Aralık 2023 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Birçok kişi arama motorlarında, "Bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi sorulara yanıt arıyor İşte ayrıntılar...

SON DEPREMLER LİSTESİ 30 Aralık 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 30 Aralık 2023 Çarşamba günü birçok vatandaş tarafından internette araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 30 Aralık 2023 Çarşamba günü yayımlanan son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (30 ARALIK 2023)

2023.12.30 07:58:12 41.0483 44.2262 5.0 -.- 3.3 3.4 ERMENISTAN İlksel
2023.12.30 07:48:04 40.0835 28.6837 6.6 -.- 2.1 -.- DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2023.12.30 07:06:52 39.5767 25.4085 9.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2023.12.30 06:55:23 37.1612 31.1830 97.9 -.- 1.7 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2023.12.30 06:29:14 37.9165 36.2877 2.7 -.- 0.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.12.30 06:29:15)
2023.12.30 05:16:24 37.8728 32.0743 8.1 -.- 0.9 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2023.12.30 05:05:12 36.4407 36.3268 10.3 -.- 4.1 3.8 OZSOGUKSU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.12.30 04:18:57 37.9392 27.4797 4.6 -.- 1.4 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.12.30 03:47:05 38.5077 39.3692 7.4 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.12.30 03:33:31 35.2782 33.7702 6.0 -.- 1.3 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2023.12.30 03:28:25 40.4143 28.8442 9.7 -.- 1.5 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.30 02:51:34 37.0045 35.7948 21.8 -.- 0.7 -.- TOKTAMIS-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.12.30 02:50:59 40.4277 28.8788 8.5 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.30 02:31:44 38.7082 44.7212 5.0 -.- 3.0 2.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.12.30 02:23:22 38.2563 37.2295 9.2 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.30 02:01:48 38.2845 38.3165 7.9 -.- 1.0 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel
2023.12.30 01:49:51 36.2448 36.0518 11.4 -.- 1.3 -.- YAYLACIK-(HATAY) İlksel
2023.12.30 01:38:10 37.7743 36.1662 5.0 -.- 1.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.12.30 00:59:54 38.3762 26.6908 9.7 -.- 2.1 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.12.30 00:55:48 38.5390 44.9005 5.0 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.12.30 00:33:12 38.0807 37.7340 11.2 -.- 1.9 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.30 00:28:41 36.0895 24.4532 22.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

deprem

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN 'SON DEPREMLER' LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…
Esenyurt’ta dehşet! ‘Sizi mermi manyağı yapacağım’ dedi, komşusunun evine kurşun yağdırdı… Esenyurt’ta dehşet! ‘Sizi mermi manyağı yapacağım’ dedi, komşusunun evine kurşun yağdırdı…
Mansur Yavaş: 'Atatürk' posterleriyle donatıyoruzMansur Yavaş: 'Atatürk' posterleriyle donatıyoruz
Anahtar Kelimeler:
Son depremler az önce deprem mi oldu son dakika deprem
En Çok Okunan Haberler
Suudilerden gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Suudilerden gece yarısı açıklama: TFF ile böyle anlaşmıştık, anlaşmaya uyulmadı!

Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

Fenerbahçe ve Galatasaray yurda döndü!

Esenyurt’ta dehşet! ‘Sizi mermi manyağı yapacağım’ dedi, komşusunun evine kurşun yağdırdı…

Esenyurt’ta dehşet! ‘Sizi mermi manyağı yapacağım’ dedi, komşusunun evine kurşun yağdırdı…

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…

Kredi kartını verdi büyük tuzağa düştü! 94 bin liralık acı fatura…

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

Suudi Arabistan'da yaşanan krizin ardından Özgür Demirtaş'tan takipçisine ses getiren yanıt: N'oldu Fatih

Hamile eşini öldürüp arabayla uçurumdan atladı! "Beni kurtarmayın" diye bağırdı

Hamile eşini öldürüp arabayla uçurumdan atladı! "Beni kurtarmayın" diye bağırdı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

Aldın Aldın Kataloğu'nun yıldızlarından! A101'e gelen Apple AirPods'u sizin için inceledik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.