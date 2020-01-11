Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem meydana geldi

Gelen son dakika haberine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenirken, sarsıntı İstanbul'un pek çok noktasında da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor" diye konuştu.

MARMARA BEŞİK GİBİ

Marmara Denizi'nde geceden bu yana büyüklüğü 3'ün üzerine çıkmayan pek çok deprem meydana gelmişti. Saat 16.30 itibarıyla son 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 4,7 arasında değişen 38 deprem kaydedildi.

PROF. DR. EYİDOĞAN: DEPREM FIRTINASI BAŞLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, bu sabah Marmara'daki deprem fırtınasını araştırdığı sırada depreme yakalandığını anlattı.

Eyidoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bugün biliyorsunuz bir deprem fırtınası başladı. Hemen Kuzey Marmara fayının, Şarköy'e doğru uzandığı, kıyıya yakın ana marmara fayından uzakta ama sabah baktığımda 50'ye yakın ufak deprem vardı. Seri halde arka arkaya ufacık, çoğu hissedilmeyen depremler oluyor.