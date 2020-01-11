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  4. Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem meydana geldi

Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Marmara'da peş peşe meydana gelen depremler panik yarattı. Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 4.7 arasında değişen 38 deprem kaydedildi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, bu sabah Marmara'daki deprem fırtınasını araştırdığı sırada 4,7 büyüklüğündeki son depreme yakalandığını anlattı.

Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem meydana geldi

Gelen son dakika haberine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenirken, sarsıntı İstanbul'un pek çok noktasında da hissedildi. Depremin ardından açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, "Artçı ve normal bir deprem olduğunu düşünüyorum. Daha önceki 5.7'lik depremin artçısı gibi duruyor" diye konuştu.

MARMARA BEŞİK GİBİ

Marmara Denizi'nde geceden bu yana büyüklüğü 3'ün üzerine çıkmayan pek çok deprem meydana gelmişti. Saat 16.30 itibarıyla son 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 4,7 arasında değişen 38 deprem kaydedildi.

PROF. DR. EYİDOĞAN: DEPREM FIRTINASI BAŞLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, bu sabah Marmara'daki deprem fırtınasını araştırdığı sırada depreme yakalandığını anlattı.

Eyidoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bugün biliyorsunuz bir deprem fırtınası başladı. Hemen Kuzey Marmara fayının, Şarköy'e doğru uzandığı, kıyıya yakın ana marmara fayından uzakta ama sabah baktığımda 50'ye yakın ufak deprem vardı. Seri halde arka arkaya ufacık, çoğu hissedilmeyen depremler oluyor.

Onunla ilgili bakayım dedim, nasıl bir gelişme var... Hatta sosyal medyaya da yazdım. "AFAD ve Kandil dikkatle izlesin" diye. Oraya da deprem fırtınasının resmini koydum. Biraz önce onunla uğraşırken, masa başında sallandık. Ben ilk aklıma gelen deprem fırtınasının içinde daha büyük bir deprem mi oldu şeklindeydi... Baktım ki bu 26 Eylül 2019'da 5.7'lik depremin hemen olduğu yerde. Şu anda 4.5 ile 4.7 büyüklükler veriliyor.

Bu deprem, 26 Eylül'deki depremin olduğu yerde. Ve orada hala bir hareket eğilimi var. Orası aynı zamanda geçen seneki yayınlarda da belirtildiği gibi, Orta Marmara fayının adalarla silivri arasında kalan yerin tam ucunda oluyor."

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