Son fırsatlara yetişmek isteyenlere 100 TL altı güneş gözlüğü modelleri

Güneş gözlükleri; oval, yuvarlak, dikdörtgen, kare ve altıgen biçimlerinde tasarlanabilir. Güneş gözlüklerinin çerçeve ve cam renkleri geniş bir renk skalasında üretilir. 100 TL ve altı güneş gözlüklerine ulaşmak için listeye göz atabilirsiniz.

1. Kedi gözünden ilham alınarak tasarlanan gözlükler için: Inlefen

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Gün içerisinde birçok farklı kombinle uyum sağlayan bu gözlükler, kendine has tasarımıyla farklı zevklere hitap ediyor. 1950'ler ve 1960'larda popülerleşmeye başlayan bu gözlük modeli günümüzde hala tercih ediliyor. Inlefen Kedi Gözü Güneş Gözlüğü, bu tarza mavi camlarıyla yeni bir yorum katıyor. Siyah çerçeveler ile mavi camların uyumu tarzınıza eşsiz bir dokunuş yapıyor. Çerçevesinde plastik kullanılan güneş gözlüğünün lensleri AC kullanılarak üretiliyor. UV400 teknolojisinin yer aldığı bu güneş gözlükleriyle UVB güneş ışınlarına karşı korunabilirsiniz.

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2. Açık tonlardaki gözlük camlarıyla romantik bir etki yakalayabilirsiniz

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Altıgen biçiminde tasarlanan güneş gözlükleri, birçok farklı yüz tipine yakışabilir. Kendi tarzınıza uygun olduğunu düşündüğünüz altıgen güneş gözlüklerinin farklı cam seçeneklerine göz atabilirsiniz. Amosfun Altıgen Güneş Gözlüğü, kahverengi cam seçeneğiyle sonbahar aylarında ayrı bir hava yakalamanızı sağlar. Polarize olarak üretilen güneş gözlüğü; kar, su gibi durumlarda yatay yüzeylerden yansıması mümkün olan parlamaları önler. Aynı zamanda güneş gözlüğünün tasarımında ultra hafif metal çerçeve kullandığından gün içerisinde rahatsızlık hissi vermez. Ayarlanabilir yumuşak silikon burun pedlerini kendi yüz şeklinize göre esnetip ayarlayabilirsiniz.

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3. Çerçevesiz gözlüklerle retro bir tarz oluşturabilirsiniz!

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Çerçevesi bulunmayan gözlükler sadece camlarının verdiği etkiyle hoş bir görünüm yakalamanıza yardımcı olur. Huangyu Moda Kadın Güneş Gözlüğü, retro havasıyla stilinize şık bir dokunuş yapar. Bunlarla beraber metal kolu bulunan güneş gözlüğü oldukça dayanıklı ve kırılmaz bir şekilde tasarlanır. Güneş gözlüğünün lensleri yüksek kalitede üretildiğinden uzun süre kullanmanız mümkün. Ayrıca UV400 koruma özelliğine sahip olan bu güneş gözlüğü, her mevsim size eşlik eder. Günlük kullanıma uygun olan güneş gözlüğünü özel günlerde de kıyafetinize göre tercih edebilirsiniz.

Retro tarzdaki bu güneş gözlüğüne buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

4. Dikdörtgen biçimindeki küçük boyutlardaki gözlükleri sevenlere: LOOKUP

Çerçevelerinde gold detayları bulunan bir gözlük arıyorsanız LOOKUP Kadın Siyah Dikdörtgen Gold Çerçeveli Vintage Güneş Gözlüğü modelini tercih edebilirsiniz. Güneş gözlüğü, UV 400 korumalı olarak üretildiği için güneş ışınlarına karşı koruma sağlar ve gözlerinizi rahatsız etmez. Dikdörtgen biçiminde tasarlanan güneş gözlüğünün burun kısmında iki adet altın renginde metal yer alır. Aynı zamanda siyah renkteki çerçeveler ile sap kısmı uyum içinde tasarlanır. Günlük kombinlerinizle beraber kullanabileceğiniz güneş gözlüğü sizi güneşten korurken tarzınızı ifade etmenize de yardımcı olur.

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5. Yuvarlak güneş gözlüklerinin zamansız tasarımı için: Aqua Di Polo Unisex Güneş Gözlüğü

Yuvarlak camlara sahip olan güneş gözlükleri uzun yıllardır değişmeyen klasik tasarımlara sahip. Aqua Di Polo Unisex Güneş Gözlüğü, klasik ve sportif tarzlara uyum sağlar. Yeşil cam rengine sahip güneş gözlüğü, bu tonlardaki kombinlerinize yakışabilir. Aynı zamanda altın rengi çerçeveleri bulunan güneş gözlüğünün tasarımı oldukça sade ve estetik durur. Üretiminde dayanıklı malzemeler kullanılan bu güneş gözlüğü, güneş ışınlarına karşı koruma sağlar. Ayarlanabilir silikon kısmı sayesinde yüzünüzün boyutuna göre güneş gözlüğünü sıkabilir ya da gevşetebilirsiniz.

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6. Oval gözlüklerle tarzınızı zirveye taşıyın!

Oval biçimindeki gözlükler, özellikle yuvarlak ve kare yüzlü kişilerin yüz tipine uygun olabilir. Oval gözlük modellerini kullanmayı tercih ediyorsanız Chiwanji Kadın Modası Güneş Gözlükleri sizin için uygun olabilir. UV 400 güneş koruma özelliği bulunan bu güneş gözlükleriyle uzun süre güneş ışınlarına karşı korunmanız mümkün. Aynı zamanda camları kolay temizlenen bu güneş gözlüğünü tozlandığında ya da kirlendiğinde gözlük bezi kullanarak temizleyebilirsiniz. Güneş gözlüğünün üretiminde plastik ve reçine materyaller kullanılır.

Gold çerçeve detaylarına ve gri camlara sahip olan bu gözlüğü incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

7. Kalın çerçevelerin cesur görünümü için: Affair Et307 Güneş Gözlüğü

Siyah çerçeve ve siyah camlara sahip olan gözlükler minimal ve şık tarzınıza uyum sağlıyor. Affair ET307 Güneş Gözlüğü, kalın çerçeveleri ve siyah rengiyle birçok kişiye hitap ediyor. Sap kısmında yer alan ve kalından inceye doğru giden detaylar ile güneş gözlüğü daha estetik duruyor. Dikdörtgen biçiminde tasarlanan bu güneş gözlüğünün köşeleri sivri detaylara sahip. Güneş gözlüğünün üretiminde plastik materyaller, camların tasarımında ise organik cam kullanılıyor. Her yüz tipine uygun olarak üretilen bu güneş gözlüğünü farklı kıyafetlerinizle kombinleyebilirsiniz.

Affair ET307 Güneş Gözlüğü modelini incelemek istiyorsanız buraya tıklamanız yeterli!

8. Aynalı güneş gözlüklerinin etkileyici tasarımı için: La Optica UV 400 Güneş Gözlüğü

Aynalı özellikte tasarlanan güneş gözlükleriyle tarzınızı ifade ederken dikkat çekebilirsiniz. La Optica UV 400 Güneş Gözlüğü modelinin tasarımında altın rengi detaylar kullanılır. Güneş gözlüğünün çerçevesinde ve sapında yer alan altın rengi detaylarıyla estetik bir görünüm yakalamak mümkün hale gelir. Aynı zamanda sap kısmında bulunan gri renk detayları farklı bir stil yaratır. Güneş gözlüğü UVA, -B ve -C ışınlarına karşı UV 400 koruması sağlar. Kahverengi camlara sahip güneş gözlüğünün cam yüksekliği 46 mm ölçülerinde üretilir.

Yuvarlak biçimde tasarlanan bu güneş gözlüğünü incelemek için buraya tıklayın!

9. Mat çerçeveli ve yuvarlak güneş gözlükleriyle nostaljik bir hava elde edeceksiniz!

Mat görünüme sahip olan güneş gözlükleri daha sade ve minimal bir etki yakalamanıza eşlik eder. Kahverengi çerçeveleri bulunan Bilge Karga Cherry Brown Matt Güneş Gözlüğü, klasik bir görünüme sahip. Aynı zamanda yuvarlak biçimde tasarlanan güneş gözlüğü yuvarlak, oval ve kare biçimindeki yüz tiplerine sahip kişiler tarafından tercih edilebilir. Cam tipi UV 400 olarak üretilen güneş gözlüğü ile uzun saatler güneş ışınlarına karşı korunabilirsiniz. Güneş gözlüğünün ekartmanı 50 mm, köprüsü 20 mm ve sap uzunluğu 145 mm ölçülerinde tasarlanır.

Ürünü incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Kedi gözünün estetik ve zarif görünümü için: Mathilda Aksesuar Retro Üçgen Model Güneş Gözlüğü



Kedi gözü görünümüne sahip güneş gözlükleri uzun yıllardır birçok farklı kombinle beraber kullanılır. Zarif ve estetik bir etki yaratan bu güneş gözlüklerini seviyorsanız Mathilda Aksesuar Retro Üçgen Model Güneş Gözlüğü sizin için uygun olabilir. UV 400 camlara sahip olan güneş gözlüğünün camları siyah renkte. Çerçeveleri ve camları siyah olan bu güneş gözlüğü minimal ve zamansız bir tasarıma sahip. Sap uzunluğu 133 mm, köprü uzunluğu 20 mm ve ekartmanı 43 mm olarak üretilen bu güneş gözlüğünün ölçüleri birçok farklı yüz tipine uyum sağlar.

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