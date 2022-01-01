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Son hamleleri dünyayı karıştırdı! Çin'in uygulamaya koyduğu siber planı deşifre oldu

01.01.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin'in Facebook ve Twitter verilerini otomatik olarak toplayarak, yerel Çin sunucularında gerçek zamanlı olarak depolayan bir yazılım ürettiği iddia edildi. Çin'in bu sayede Batı dünyasını izlediği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Twitter sözcüsü Katie Rosborough, "Geliştirici politikamız ve koşullarımız uyarınca gözetim amacıyla API'mizin kullanımını yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son hamleleri dünyayı karıştırdı! Çin'in uygulamaya koyduğu siber planı deşifre oldu

Washington Post Gazetesi Çin'in, devlet kurumlarını, ordusunu ve polisini yabancı hedeflerle ilgili bilgilerle donatmak için Facebook ve Twitter da dahil olmak üzere dünya genelinde sosyal medya madenciliği yaparak veri topladığını duyurdu.

YABANCI GAZETECİ, SİYASİ VE AKADEMİSYENLERLE İLGİLİ BİLGİ TOPLAYABİLİYOR

Çin'in son on yılda geliştirdiği ve özellikle siyasi açıdan hassas bilgiler konusunda kullanılan 'kamuoyu analiz yazılımı' adı verilen veri gözetim ağı içinde Twitter'dan veri toplayan, devlete ait 320 bin dolarlık bir medya yazılımı da yer alıyor. Çin bu sayede yabancı gazeteci, siyasi ve akademisyenlerle ilgili verileri toplayabiliyor.

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Aynı ağ içerisinde ayrıca polisin kullandığı, Batı'nın Hong Kong ve Tayvan'daki konuşmalarını analiz eden 216.000 dolarlık bir Pekin polis istihbarat programı da bulunuyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir merkezdeyse yurtdışında Uygurca hazırlanmış içerikler veritabanına kaydediliyor.

GERÇEK ZAMANLI ALARMLAR VERMEK ÜZERE TASARLANMIŞ BİR UYARI SİSTEMİ

Bu gözetleme ağları, Pekin'in büyük veri ve yapay zeka yoluyla yabancı propaganda çabalarını iyileştirmeye yönelik adımlarının sadece bir parçası. Pekin yönetimi ayrıca çıkarlarını baltalayan eğilimler için gerçek zamanlı alarmlar vermek üzere tasarlanmış bir uyarı sistemi ağı oluşturuyor.

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TWITTER: API'MİZİN KULLANIMINI YASAKLIYORUZ

Çin'in gizli planının ortaya çıkması üzerine açıklama yapan Twitter sözcüsü Katie Rosborough, "Geliştirici politikamız ve koşullarımız uyarınca gözetim amacıyla API'mizin kullanımını yasaklıyoruz" ifadelerini kullandı.

FACEBOOK VE ÇİN YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Facebook, izlemeden haberdar olup olmadığı veya Çin'in platformda veri toplamaya yetkili olup olmadığı konusunda yorum taleplerine yanıt vermedi. Çin Dışişleri Bakanlığı da aynı şekilde sessizliğini koruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çin siber saldırı
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