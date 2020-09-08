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Son hava durumu tahmini! Meteoroloji'den İstanbul ve Karadeniz için yağmur uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 07:32 | Son Güncelleme

Hava durumuyla ilgili Meteoroloji'nin son tahminleri açıklandı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un Anadolu Yakası ile orta ve doğu Karadeniz yağmurlu, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Son hava durumu tahmini! Meteoroloji'den İstanbul ve Karadeniz için yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile İstanbul’un doğu, Düzce ve Sinop'un kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası'nın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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