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Son sigara zamları, tiryakilikten kurtulmak isteyenlerin sayısını arttırdı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.09.2019 13:30 | Son Güncelleme

Bolu’da Ağustos ayında sigarayı bırakmak için tedavi başvurusu yapanların 3’te 1’inin son gelen zamlar sonrası sigarayı bırakma kararı aldıkları öğrenildi.Bolu’da, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde 2018 yılında hizmete başlayan ve açıldığı günden itibaren bin 500’e yakın başvuru alan sigara bıraktırma polikliniğine, sigaraya gelen son zamlarla birlikte talepte artış yaşandı.

Bolu’da Ağustos ayında sigarayı bırakmak için tedavi başvurusu yapanların 3’te 1’inin son gelen zamlar sonrası sigarayı bırakma kararı aldıkları öğrenildi.
Bolu’da, İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde 2018 yılında hizmete başlayan ve açıldığı günden itibaren bin 500’e yakın başvuru alan sigara bıraktırma polikliniğine, sigaraya gelen son zamlarla birlikte talepte artış yaşandı. Haftanın 3 yarım günü Psikiyatri Uzmanı Dr. Ebru Parlak tarafından verilen sigara bıraktırma hizmetine başvuran 3 kişiden 1’inin son gelen zamlardan etkilendiği açıklandı.
Poliklinikte verilen hizmetle ilgili bilgiler veren Dr. Ebru Parlak, başvurular arttıkça hizmet verilen gün sayısını da artırmayı planladıklarını ifade ederek, “Sigarayı bırakmayı düşünen kişilerin kesinlikle sigara bıraktırma polikliniklerine başvurması önemli. Çünkü bu polikliniklerde bırakma oranları çok daha yüksek. Motivasyonlar çok daha yüksek başlıyorlar bu polikliniklerde kişiler. Bilgilenmek, farkındalığı artırmak adına gelip başvurmaları, belki sadece bilgi almak için bile başvurmaları önemli. Geldikleri zaman motivasyonlarına göre değerlendiriyoruz kişileri. Motivasyonu yüksek olan kişilere bağımlılık düzeyini belirleyip ona göre medikal tedavisine başlıyoruz ve bir takım davranışçı önerilerde bulunuyoruz. Ama motivasyon daha düşük kişilerde daha çok motivasyonu artırıcı görüşmeler yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Zamlar, sigarayı bırakmada motivasyon kaynağı”
Gençlerde ve orta gelirli kişilerde zamların sigarayı bırakmada motivasyon kaynağı olduğunu kaydeden Parlak, “Sigara zamları önemli. Kişilerin sigarayı bırakmasında motivasyon kaynağı. Özellikle genç popülasyonda, orta gelirli kişilerde vergilerin artışı sigarayı bırakmada ve sıfırdan sigaraya başlamakta azaltıcı bir faktör. Bizim de son aylarda hem polikliniğimizin daha da duyulmasıyla hem de zamlarla beraber başvuru oranlarımızda bir artış var. Bunun da devam etmesi bizim için önemli. Ağustos ayında artışlar başladı. Tam bir yüzde veremesem de özellikle Ağustos ayında gelenlerin 3’te 1’i, ‘gelmeyi düşünüyordum ama zamlardan sonra gelmeye karar verdim’ diyenler. İtici güç olması açısından 3’te 1’inin bu şekilde geldiğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Ekonomik olarak sigarayı bırakmak rahatlatıcı etken oldu”
Sigara içmeye genç yaşlarda başlayan ve 18 yıl boyunca sigara kullandıktan sonra bırakmaya karar veren Hümeyra Ertok Kahveci, “Sigarayı bırakmaya karar verdim. Çünkü kendimde zararlarını daha çok görmeye başladım. Sosyal hayatımda ikinci sınıf insan olarak görünmeye başlanıyor. Bu da beni çok rahatsız etmişti. Kokusu, vücuduma verdiği zararlar, ortama girememe yada girdiğimde çekinme gibi zararlarını çok hissettim. Ekonomik olarak da sigarayı bırakmak rahatlatıcı bir etken oldu. Sigarayı bıraktığınız zaman cüzdanınızdaki ve cebinizdeki para hiçbir zaman bitmiyor ve çok daha iyi şeylere harcayabiliyorsunuz. O yüzden son zamanlardaki zamlar da insanları bence biraz daha bu konuya teşvik edecek. Zaman kaybetmesinler” ifadelerini kullandı.

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