Son yılların en sıcak ocak ayı! Güneşi gören turistler denize akın etti

Yurt genelinde soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Antalya’da son yılların en sıcak Ocak ayı yaşanırken, termometrelerde hava sıcaklığını 19, deniz suyu sıcaklığını ise 18 derece olarak ölçüldü. Turizm kentinde güneşli havayı fırsat bilenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

DENİZE GİRENLERİN ÇOĞU TURİST

Denize girenlerin büyük çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu görüldü. Kıyı şeridinde oluşan kalabalık ise adeta yaz aylarını aratmadı. Denize giren vatandaşların yanı sıra kimi vatandaşlar arkadaşlarıyla kumsallarda sohbet ederek güneşin tadını çıkartırken, güneşlenen ve kitap okuyanlarda dikkatlerden kaçmadı.

"ÇOK SICAK DEĞİL AMA SOĞUK DA DEĞİL"

Antalya’da yaşayan ve sıcak havada denize girenlerden Hüseyin Tamer, “Dün hava sıcaklığına baktığımda 20 derece görünüyordu. Bugün de gelerek denize girdik. Deniz suyu sıcaklığı yaklaşık 18 derece. Çok sıcak değil ama soğuk da değil. Ocak ayına göre çok iyi. Konyaaltı Plajına gelirken yoğunluk vardı. Plajda da aynı yoğunluğu gördük. Geçen yılın bu dönemine kıyaslarsak hava daha sıcak ve açık. Sahilde baya yoğun” dedi. (İHA)



