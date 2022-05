Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

İç giyimde rahatlığı ön planda tutup şıklığınızdan ödün vermeyeceğiniz birçok seçenek bulunuyor. Son zamanların trend iç giyim ürünleri sayesinde hem kendinizi pamuklara sarılmış kadar rahat hem çekici hissetmeniz mümkün! Nasıl mı? Listemizde dolgun bir görünüm seven kadınlar için destekli push up sütyenlerden, kıyafet altından belli olmayan dikişsiz iç çamaşırlarına ve incelten şık tasarımlı korselere kadar pek çok güzel ürüne yer verdik. Sizi, iç giyimde aradığınız konfordan çok daha fazlasını bulacağınız listemizle baş başa bırakıyoruz.

1. Suwen Süper Bra Push-Up Sütyen ile kendinizi daha rahat hissedin

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Göğüslerinizi daha dik, dolgun ve güzel gösterecek aynı zamanda sizi gün sonuna kadar rahat hissettirecek bir sütyen önerisiyle karşınızdayız, Suwen Süper Bra Push-Up Sütyen! Maksimizer dolgulu şık model, göğüslerin bir beden daha büyük görünmesine yardımcı oluyor. Balenli yapısı, ayarlanabilen çift biye askıları, dikişsiz cup kısmı sayesinde ürün, oldukça konforlu bir kullanım sağlıyor. %80 polyamid ve %20 elastan birleşiminden oluşan modelin kumaşı ise alerji ve kaşıntı gibi sorunlara neden olmuyor. Çekici göğüs dekolteli sütyeni, üzerinizde taşımaktan keyif alacağınız kesin!

2. Her kadının olmazsa olmazı: TRENDYOLMİLLA Cut Out Detaylı Babydoll

Son yıllarda gardıropların olmazsa olmaz parçası hâline gelen TRENDYOLMİLLA Cut Out Detaylı Babydoll, çeyiz alışverişinde en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Rahat olduğu kadar şık da görünen ürün, her mevsim rahatlıkla kullanılabiliyor. Şık görünümlü geceliğin göğüs altından başlayan bol tasarımı, hareket etme özgürlüğü tanıyarak konforlu bir uyku vadediyor. Göğüs kısmında yer alan dantel detayları, cut out kesimi ve sırt dekoltesiyle her kadının dolabında olması gereken kurtarıcı parçalardan biri. Modern tasarımlı ürünü, üzerinizden hiç çıkarmayacağınızdan eminiz!

3. Sadece iç çamaşırı değil, aynı zamanda sporcu sütyeni: DeFacto Coool Skinny Fit İp Askılı Crop Top

Hem spor salonunda hem günlük kombinlerinizde kullanabileceğiniz DeFacto Coool Skinny Fit İp Askılı Crop Top, özellikle son yıllarda genç kadınlar arasında oldukça popüler. Genellikle sütyen yerine tercih edilen crop top, hem çok rahat hem oldukça toparlayıcı bir tasarım. Ürün, pamuklu yapısı sayesinde sıcak yaz aylarında terinizi yüksek oranda emer. Üstelik doğru kombinlendiğinde dış giyimin de vazgeçilmez bir parçası hâline gelebilir. Dilerseniz crop topu oversize gömlek, kot ceket ya da hırkayla tamamlayabilir, son derece cool görünüm elde edebilirsiniz.

4. Hem gecelik hem elbise astarı: Lorelm Beyaz Kombinezon

Hem gecelik hem elbise astarı olarak kullanabileceğiniz en güzel ürünlerın başında elbette, kombinezonlar geliyor. Ter emici özelliğiyle beğeni kazanan Lorelm Kombinezon İp Askılı Uzun Elbise Astarı, her kadının dolabında yer alması gereken kurtarıcı bir parça! Model, toplanma yapmamasının yanı sıra kıyafetlerin altından da iç göstermiyor. Dahası ayarlanabilen ip askıları, esnek ve yumuşacık kumaşıyla gün boyu konfor vadediyor. Gece kıyafetlerinizin altında bile rahatlıkla kullanabileceğiniz ip askılı kombinezona, dolabınızda mutlaka yer açın! Beyaz renkli modern tasarımı, maxi boy elbiselerinizle de kullanabilirsiniz.

5. İnceltici korseyle kusursuz görünümlere merhaba: YAMUNA KORSE Şekillendirici

Hemen hemen hepimiz menstrual dönemdeyken ya da doğum sonrasında hemen veremediğimiz kilolar nedeniyle şişkinlik problemi yaşayabiliyoruz. Bu nedenle giymek istediğimiz slim fit kıyafetlerden vazgeçmek durumunda kalabiliyoruz ama merak etmeyin! YAMUNA KORSE Şekillendirici sayesinde artık dilediğiniz kıyafeti özgürce giyebileceksiniz! Ürün, hem göbek bölgesinde oluşan şişkinlikleri azaltıyor hem göğüslerin ve sırtın daha dik durmasını sağlıyor. 7 adet çelik baleni sayesinde kum saati görünümüne kavuşmaya hazır olun! Kıyafetlerinizin ayrılmaz bir parçası olacak modeli, dilerseniz over size beyaz bir gömlekle kombinleyerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

6. Yıllara meydan okuyan bir moda: Penti İnce File Külotlu Çorap

İç giyim sektörünün şüphesiz en çarpıcı tasarımlarından biri de file çoraplar. Günümüzde hâlâ keyifle giyilen ürün, özellikle yırtık kot pantolonları, platform topuklu ayakkabılar, diz üstü veya maxi deri eteklerle en tarz şekilde kombinlenebiliyor. Siz de file çoraplardan vazgeçemiyorsanız harika bir ürünle karşınızdayız, Penti İnce File Külotlu Çorap! Zarif yapısı, uzun ömürlü malzemesi ve yıllara meydan okuyan şık görünümü sayesinde model, büyük bir övgüyü hak ediyor desek abartmış olmayız. İnce file çorap tutkunlarının çok beğendiği modele göz atmadan geçmeyin deriz.

7. Spor yaparken rahatlığına düşkün olanlar için Reebok WOR Tri Back Spor Sütyeni

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Özellikle son yıllarda spor yaparken tercih edilen trend ürünlerden biri de sporcu sütyenleri! Düzenli olarak spor, yoga, pilates gibi aktivitelerle uğraşanlar için âdeta kurtarıcı görevi gören Reebok WOR Tri Back Spor Sütyeni, oldukça şık bir görünüme sahip. Ürün, toparlayıcı tasarımı sayesinde spor yaparken özgürce hareket etmeye olanak sağlıyor. Ayrıca düzenli kullanıldığında göğüslerin zamanla sarkmasının da önüne geçiyor. Çok beğenilen ürün, çekici V yakasıyla görünümünüze şık bir hava katacak! Sporcu stiline etkileyici bir bakış açısı kazandıran ürünü, tükenmeden inceleyin deriz.

8. "İz yapmayan külot olur mu?" demeyin: Sensu Yüksek Bel Lazer Kesim Külot

İç çamaşırlarının kenarında yer alan dikiş izleri, kimi zaman kıyafetin içinden hoş olmayan bir görüntüye sebep olabiliyor. İşte, tam da bu noktada imdadımıza, lazer kesimli külotlar koşuyor! İz yapmayan Sensu Yüksek Bel Lazer Kesim Külot; tayt, etek, pantolon, elbise ve daha pek çok kıyafetle rahatça kullanılabiliyor. Üstelik yüksek bel kesimiyle de toparlayıcı etki vadediyor. Ayrıca ürün, 3 farklı rengiyle set hâlinde sunuluyor. Bu nedenle model, en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Hem şık hem rahat stil yakalamak isteyenlerin yeni favorisi olacak ürünü, çok beğeneceğinizden eminiz!

9. Gecelik tutkumuzu kimse sorgulamasın: MOONGIRL Kadın Saten Gecelik Takım

Çeyizlerin olmazsa olmazlarından saten geceliğin şahane bir tasarımıyla karşınızdayız, MOONGIRL Kadın Saten Gecelik Takım! İnce askıları, derin göğüs dekoltesi, lastikli bel şortuna âşık olacağınız model, alt ve üst olmak üzere iki ayrı parçadan oluşuyor. Saten kumaşı ve renkli desen detayıyla pek çok kadının beğenisini kazanan gecelik, hem uyurken hem ev işlerini yaparken rahatlıkla kullanabileceğiniz modern bir takım. Ürünü, yıkama talimatlarına uygun yıkayarak uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz. Şık tasarımlı modelin, çeyizinize çok yakışacağı kesin! Eh, daha ne olsun?

10. Modern sütyenleri konforla buluşturmanın tam zamanı: Miorre Balenli Tül Detaylı Toparlayıcı Sütyen

Konforu ve şıklığı bir arada sunan modern tasarımlı minimizer sütyene ne dersiniz? Ayarlanabilen askıya sahip Miorre Balenli Tül Detaylı Toparlayıcı Sütyen, rahat bir sütyen arayanlar için biçilmiş kaftan! Ürün, %80 polyamid ve %20 elastan karışımından oluşuyor. Tül detaylı model, telli olmasına rağmen süngersiz olduğu için en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Sırtı tamamen saran kopça bölümü sayesinde beğenerek kullanacağınız ürün, aynı zamanda göğüslerin dik görünmesini sağlayan toparlayıcı bir etkiye de sahip. Özellikle doğum ve emzirme sonrasında rahat kullanabileceğiniz bir sütyen arıyorsanız ürün, tam size göre!