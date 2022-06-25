Son zamanların yükselen trendi kartlık şeklindeki cüzdanlara öneri modeller

Hırsızlık olaylarına karşı nakit para bulundurmaktan daha güvenli olan kredi kartları, günlük hayatta alışveriş yaparken en çok tercih edilen ödeme yöntemleri arasında bulunuyor. Hem kalabalık görüntüden kurtulmanızı sağlayan hem temassız şekilde ödeme kolaylığı sağlayan kartları, büyük cüzdanlar yerine fazla yer kaplamayan hatta cebinize sığacak boyutlarda olan kartlıklar ile taşımak mümkün. İşte, hem kullanışlı hem şık olan birbirinden güzel kartlık önerileri!

1. Hakiki deri malzemeden üretilen KULES STORE Hakiki Deri Mini Kredi Kartı Cüzdanı

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Ön ve arka yüzlerinde üçer adet olmak üzere toplam 6 adet kart gözü bulunan KULES STORE Hakiki Deri Mini Kredi Kartı Cüzdanı, ek olarak 1 adet gizli cep ve yan tarafında bulunan kâğıt para cebinden oluşur. %100 hakiki deri malzemeden üretilen kartlık, yumuşacık dokusu ve dayanıklılığı ile uzun yıllar boyunca hayatınızda kalmayı vadeder. 10.5 x 7.5 cm boyutlara sahip ürün, cepte kolayca taşınabilecek büyüklükte üretilir. Bu yönü sayesinde yanınızda herhangi bir çanta taşımanıza gerek bırakmayan kartlık, şıklığı ile tarzınızı tamamlar ve vazgeçilmez ürünleriniz arasına girer.

2. Özel tasarımdan hoşlananlara: Mess Collection El Yapımı Hakiki & Gerçek Deri Avuç İçi Yatay Kartlık

Tamamen el yapımı olan ve özel olarak tasarlanan Mess Collection El Yapımı Hakiki & Gerçek Deri Avuç İçi Yatay Kartlık, kendinizi ayrıcalıklı hissetmenizi sağlar. %100 birinci sınıf hakiki sığır derisinden üretilen kartlık, yumuşacık dokusu ile en çok tercih edilen ürünler arasına girmeyi başarır. Yaklaşık 10-12 kart kapasitesi bulunan ürünü, çantadan ziyade cebinizde taşıyarak alışverişleriniz sırasında kolayca kartınızı kullanmaya devam edebilirsiniz. Eskitilmiş görünümü sayesinde retro ve vintage tarzını benimseyenlerin bayılacağı bu ürünü daha yakından incelemeye ne dersiniz?

3. Veganlar için üretilen Kindfox Para Gözlü Otomatik Mekanizmalı Vegan Deri Kartlık

Ekstra para gözü bulunan Kindfox Para Gözlü Otomatik Mekanizmalı Vegan Deri Kartlık, büyük cüzdanların görebileceği tüm işlevleri tek başına karşılar. Otomatik mekanizması ve mıknatıslı kapağı sayesinde açık unutulduğunda bile kendi kendine kapanan ürün, diğer kartlıklara göre daha güvenilir kullanıma sahip. Kartlığın iç ve dış zeminleri, veganlara uygun olarak kaliteli suni deri malzemeden üretildiği için ürün; uzun yıllar boyunca sağlamlığını korur ve hayatınızda kalmayı sürdürür. 5+2 kart bölmesi, para bölmesi ve yeni tip ehliyet bölmesi bulunan kartlık sayesinde büyük boy cüzdanları rafa kaldırmak an meselesi!

4. Kendisi küçük işlevi büyük: Kemer Dünyası Unisex 11 Bölmeli Fermuarlı Deri Kredi Kartlık

Kaliteli ithal deri malzemeden üretilen Kemer Dünyası Unisex 11 Bölmeli Fermuarlı Deri Kredi Kartlık'ın her kart arası astarla ayrılır. Böylece ürün, kartların mekanizma sağlığını korumaya devam eder. 9 ayrı kredi kartı bölmesi ve para koyabileceğiniz bölme sayesinde büyük boy cüzdan ihtiyacını karşılayan kartlık, fermuar yardımıyla kapatılarak daha güvenli bir hâle kavuşur. 12 x 8 cm boyutlara sahip ürün, şık görünümü ile tarzınızı yansıtır ve vazgeçilmez aksesuarlarınız arasına girmeyi başarır. Hem şık hem kullanışlı bir kartlık arayışındaysanız bu ürünü incelemeden geçmeyin!

5. Şık ve kullanışlı: Mango Logolu Kartlık

Kalitesi ve şıklığı ile göz dolduran Mango Logolu Kartlık, ince tasarımı sayesinde geniş yer kaplamaz ve kolay kullanım olanağı sağlar. Ürün, ön bölmeleri ve fermuar yardımıyla kapatılan çoklu kart gözü ile daha güvenli hâle gelir. Büyük boydaki bir cüzdanın yerine getirdiği tüm ihtiyaçları karşılayan kartlık, cebinizde taşıyabileceğiniz boyutlara sahip. Neon pembe renk tonu ile canlı kişiliğinizi yansıtan ürün, kaliteli kumaş yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca dayanıklılığını korumaya devam eder. Kaliteli ve şık olan bu kartlığı sepetinize eklemeye ne dersiniz?

6. Hem erkek hem kadınların kullanabileceği Giftome El Yapımı Minimal Mekanizmalı Deri Para Cüzdanı ve Kartlık

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Unisex olarak üretilen Giftome El Yapımı Minimal Mekanizmalı Deri Para Cüzdanı ve Kartlık, hem erkek hem kadınların kullanabileceği bir tasarıma sahip. Birinci sınıf kalitede ithal suni deri malzemeden üretilen ürün, uzun zaman boyunca sağlamlığını korumaya devam eder ve ilk günkü görünümünü sürdürür. Özel dokusu ve inceliği sayesinde fazla yer kaplamayan kartlık, cebinizde rahatlıkla taşıyabileceğiniz boyutlara sahip. %100 el yapımı olan suni deri kartlık sayesinde kartlarınızı güvenle taşımak ve ürünün özel tasarımı sayesinde şıklığınıza şıklık katmak ister misiniz?

7. Kendinizi özel hissedin: DeFacto Kadın Suni Deri Croco Kartlık

Sanılanın aksine sadece erkekler için değil, kadınlar için de üretilen kartlık modelleri mevcut. Şıklığı ile göz dolduran DeFacto Kadın Suni Deri Croco Kartlık, geniş renk yelpazesi ile satışa sunulur. Turuncu, yeşil, turkuaz, mor, pembe ve fuşya renk seçenekleri ile tarzınızı yansıtmanızı sağlayan ürünü satın alarak şıklığınıza katkıda bulunabilirsiniz. Kaliteli ve ergonomik tasarımı ile cebinizde taşıyabileceğiniz boyutlarda olan kartlık; kimlik kartı, kredi kartı ve kâğıt paraları kolayca taşımanıza imkân tanır. %100 poliüretan malzemeden üretilen model, uzun yıllar boyunca sağlamlığını koruyarak hayatınıza eşlik eder.

8. Kolay kullanım sağlayan Kindfox Vegan Deri Unisex Kartlık Cüzdan

Veganlar için özel olarak üretilen Kindfox Vegan Deri Unisex Kartlık Cüzdan, 15 adet kredi kartı gözü ve 1 adet kâğıt para gözünden oluşur. Yumuşak suni deri malzemeden üretilen kartlık, dokusu ile oldukça kaliteli bir his yaşatır. Lacivert ve kırmızı renklerinin eşsiz uyumu ile tasarlanan ürün, hem kadınların hem erkeklerin kullanabileceği bir görünüme sahip. Ürünün şeffaf plastik keseler ile ayrılan kart bölmeleri, kredi kartlarınızın zarar görmesini engeller ve onları güvende tutar. Beğenenleri için kahverengi renk seçeneği de bulunan ürünü daha yakından incelemeyi ve sepetinize eklemeyi sakın unutmayın!