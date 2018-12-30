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Sonat Emre, ilik için kritik süreçte

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 14:09 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 10 yaşından beri tedavi gören Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan'ın (14) durumunun risk altına girmemesi için 2 ayda ilik bulunması gerektiği kaydedildi.

Sonat Emre, ilik için kritik süreçte

Berkay KUNT/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 10 yaşından beri tedavi gören Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası Sonat Emre Özcan'ın (14) durumunun risk altına girmemesi için 2 ayda ilik bulunması gerektiği kaydedildi.
ALL hastası Sonat Emre Özcan'ın tedavisine, Medical Park Antalya Hastanesi'nde devam ediliyor. Ailesi, Sonat Emre'nin sağlığına kavuşabilmesi için donör arayışını sürdürüyor. Hastane önünde umut dolu bekleyişini sürdüren Sonat Emre'nin annesi Sinem Güney Kuru (36), "Sonat'ın rahatsızlığı 10 yaşında başladı. 4 yıldır çocuğum bu hastalıkla mücadele ediyor. İlaçlar kullanıldı ama 2 kez tekrara düştü ve şu an yine tekrar durumunda. Bu durumda nakilden başka çare kalmadı. 2 ay gibi bir süre verildi bize, acilen ilik bulunması lazım. Çok çaresiz durumdayız, çok sıkıştık. Lütfen yalvarıyorum. 2 ay içinde donör bulunamazsa ciddi bir risk altına giriyor çocuğum. Ben bunu hiç konuşmak, düşünmek bile istemiyorum ama durum bu maalesef" açıklamasında bulundu.
Herkesin empati kurması gerektiğini söyleyen Sinem Güney Kuru, bir cana hayat vermek için uzun işlemler gerekmediğini belirtti. Kuru, "Herkesin kendini benim yerime koymasını istiyorum. İnanılmaz bir ızdırap var içimizde. Donör olun, Kızılay'a başvurun, 3 tüp kan vereceksiniz zaten, bu çok zor bir şey değil. Arayanlar öğrenebilir, bilgi sahibi olabilir. Bu, organ bağışı gibi bir şey de değil, çok basit bir işlem. Lütfen, benim içim artık kan ağlıyor" dedi.
'HAYATINIZDAN SADECE 10 DAKİKA AYIRACAKSINIZ'
Sonat Emre'nin babası Mustafa Onur Özcan (37) ise 4 yıllık tedavi sürecinde tedaviye yanıt alamadıkları için ilik nakline kadar durumun geldiğini söyledi. Mustafa Onur Özcan, "Zor, uzun süreçli bir hastalık. Bizim gibi olan çok hasta var, biliyorum ama biz de zor durumdayız ve yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgiye geldik şu an. Rica ediyorum, bu süreçte insanlar duyarlı davranıp gerekli yerlere, özellikle Kızılay TÜRKÖK'e başvurursa çok mutlu oluruz. Çok büyük zorluk çıkarmıyorlar, aksine işlerinizi kolaylaştırıyorlar. Hayatınızdan sadece 10 dakika ayıracaksınız. Bir can kurtarmak sizin elinizde. Bir adım atalım, bundan sonraki ilk işimiz hemen gidip gönüllü donör olalım. Sadece oğlum için değil, bu durumdaki diğer çocuklar için de bunu yürekten istiyorum. Başka da bir umudumuz kalmıyor zaten. Dolayısıyla bu çocukları hayatta tutabilmemiz buna bağlı. Türkiye olarak bir el uzatalım artık" açıklamasında bulundu.
'SADECE BANA İYİLİK YAPMIŞ OLMAYACAKSINIZ'
Tedavisi devam eden Sonat Emre Özcan ise bir an önce sağlığına kavuşup okuluna devam etmek istediğini ifade etti. Herkesin ilik nakli için Kızılay'a başvurmasını isteyen Sonat Emre Özcan, "Kan grubu hiç önemli değil, istedikleri gibi kan verebilirler. Sadece bana iyilik yapmış olmuyorsunuz, benim durumumdaki diğer insanları da kurtarabilme imkanınız var" dedi.

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Sonat Emre, ilik için kritik süreçteSonat Emre, ilik için kritik süreçteSonat Emre, ilik için kritik süreçteSonat Emre, ilik için kritik süreçte

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