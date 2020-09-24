Sonbahar alerjisinden korunmak mümkün mü? Dikkat! Bu 4 alerjen...

Sonbaharda ağaçların dökülen yapraklarında barınan küf mantarları… Çürümüş bitki atıkları üzerine yerleşen mantar sporları… Kurumuş yaprakların altında gizlenen polenler… Kapalı mekanlarda oluşan ev tozu akarları, rutubetle artan küf mantarları… ‘Alerji’ denildiğinde polenler nedeniyle aklımıza genellikle ilkbahar gelse de, aslında sonbahar mevsiminde de özellikle küf mantarları, mantar sporları, ev tozu akarları ve polenler alerjik nezle ile astım ataklarına yol açabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül Şahin, sonbahar mevsiminde havaların soğumasıyla birlikte aktifleşen gribal enfeksiyonların üst solunum yollarını duyarlı hale getirerek alerjiyi, alerjilerin de enfeksiyonları tetiklediğine dikkat çekerek, “Alerjiye eşlik eden enfeksiyon varsa bu etkileşimler nedeniyle tam bir kür sağlayabilmek amacıyla her iki durumun da mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Günümüzde alerjik nezle ve astım gibi alerjik hastalıklar tedaviyle genellikle kontrol altına alınabiliyor. Ancak mücadelede en önemli nokta, alerjenlerden uzak durmaktır” diyor. Peki yaşam kalitemizi oldukça düşürebilen alerjenlerden korunmak için hangi önlemleri almamız gerekiyor? Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül Şahin, sonbahar alerjisinden korunmanın yollarını anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

DİKKAT! NEDENİ SONBAHAR ALERJİSİ OLABİLİR Şeffaf renkli burun akıntısı, arka arkaya hapşırık krizleri, burun tıkanıklığı, gıcık şeklinde öksürük nöbetleri, burunda veya damakta kaşıntı, gözlerde sulanma ve kaşıntı, baş ve yüz ağrısı, koku ve tat alma bozuklukları, halsizlik, yorgunluk, uyku bozuklukları, konsantrasyon güçlüğü ve dikkat eksikliği, cilt döküntüleri… Bu yakınmalar sonbahar alerjisinin belirtilerini oluşturuyor. “Alerjilerde bu belirtilerin tümü bir arada olmayabiliyor, dolayısıyla zaman zaman normal üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karışabiliyor” uyarısında bulunan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül Şahin sözlerine şöyle devam ediyor: “Hatta öksürük, geniz akıntısının yarattığı boğaz tahrişi ve buna bağlı gelişen boğaz ağrısı, halsizlik, yorgunluk, koku alma bozuklukları ile öksürük gibi semptomları olan hastalar koronavirüs hastalığına yakalandıklarını düşünebiliyorlar. Böyle bir durumlarda mutlaka ayrıntılı bir muayene yapılması gerekiyor” diyor. SONBAHAR ALERJİSİNDEN 14 ADIMDA KORUNUN Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Betül Şahın sonbahar alerjilerinden korunma yollarını şöyle anlatıyor: