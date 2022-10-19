Sonbahar boyunca üstünüzden çıkarmayacağınız şık ve rahat parçalar

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak süveter, sweat, yağmurluk, kalın eşofman takımı ve pantolonlar ile sonbahar modasına ayak uydurmaya ne dersiniz? Cevabınız "Tabii ki isterim." ise sizler için özenle seçtiğimiz ve bu sezon sokaklarda sıklıkla karşılaşacağınız giyim ürünlerini bir araya getirdik. Gelin, hep birlikte dolabınızın gözdesi olacak modelleri detaylıca inceleyelim.

1. Her ortama uygun: DeFacto Kadın Örgü Desenli Triko Süveter

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Sonbahar mevsiminde soğuk havaların kurtarıcısı olarak adlandırabileceğimiz DeFacto Kadın Örgü Desenli Triko Süveter, her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken ürünlerden biri. Saç örgüsü deseni verilerek şık bi hâle getirilmiş süveteri ister günlük hayatta ister iş yerinde veya özel günlerde tercih edebilirsiniz. İçinizi ısıtırken bir yandan şıklığınızı yansıtacak bu parçayı dolabınızda görmek ister misiniz?

2. Kombinlerinizin şık tamamlayıcısı: Lumis Shoes Siyah Deri Kadın Çizme

Sonbahar demek, soğuk havaların ve yağışların başlangıcı demek. Hâl böyle olunca hem şık görünen hem yağmur ve soğuk havadan koruyan Lumis Shoes Siyah Deri Kadın Çizme, oldukça ideal bir seçenek. Suni deri malzemeden üretilmiş çizmelerin siyah, beyaz ve nude olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor. 36 ve 40 numara aralığında tasarlanmış ve tüm kadınların tercih edebileceği bu modeli sepetinize eklemenizi öneriyoruz.

3. İster spor ister klasik olarak kombinleyin: DeFacto Erkek Fermuarlı Triko Hırka

İster spor ister klasik olarak kombin yapabileceğiniz DeFacto Erkek Fermuarlı Triko Hırka, erkek stilinde yıllar geçse bile modası geçmeyecek bir model. Sonbahar şıklığını üzerinizde taşımanızı sağlayan ürün, içinizi ısıtır ve yumuşak dokusu sayesinde iyi hissettirir. Kot, klasik ve kumaş pantolonlar ile kombin yaparak şıklığınızı tamamlayabileceğiniz bu hırkayı daha detaylı inceleyebilirsiniz.

4. Giy ve çık rahatlığı yaşatan: Koton Kadın Baskılı Sweatshirt Kapüşonlu Cepli Sweatshirt

Kolay kombinlenerek âdeta hayatınızı kurtaracak Koton Kadın Baskılı Sweatshirt Kapüşonlu Cepli Sweatshirt, %65 pamuk ve %35 polyester kumaş türüne sahip. İçinizi ısıtacak biçimde tasarlanmış ürün, sonbahar ve kış mevsimlerinde rahatlıkla tercih edilebilir. Pantolon, tayt, etek, eşofman ve spor ayakkabılar ile kombin yapabileceğiniz sweatshirt; her kadının dolabında bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında bulunuyor.

5. Sonbaharın en favorisi: Densmood Erkek Rüzgar ve Su Dayanıklı Su Geçirmez Yağmurluk

Erkek modasında vazgeçilmez stile sahip Densmood Erkek Rüzgar ve Su Dayanıklı Su Geçirmez Yağmurluk, beş farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor. S ve XXL beden aralığında bulunan erkeklerin tercih edebileceği ürün, ister spor ister klasik olarak kombinlenebilir. Rüzgâr ve yağmur geçirmeyen kumaş türüyle sonbahar mevsiminde yardımınıza koşacak bir yağmurluğa ihtiyacınız varsa bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz.

6. Sporda ve gündelik hayatta kullanabileceğiniz: PUMA Classics Kapüşonlu Kadın Eşofman Takımı

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Sporda ve gündelik hayatta rahatlıkla tercih edebileceğiniz PUMA Classics Kapüşonlu Kadın Eşofman Takımı, soğuk havalar için en doğru seçeneklerden. XS ve L beden aralığında bulunan kadınlara uyum sağlayan ürün, %66 pamuk ve %34 polyester içerikli kumaş türüyle konforlu hissettirir. Tarzınızı ve şıklığınızı tamamlamak için tercih edebileceğiniz bu ürüne bayılacağınıza eminiz.

7. Ayaklarınızı sıcacık tutacak: Gezer Kadın Beyaz Tavşanlı Panduf

Ayaklarınızı sıcacık tutan Gezer Kadın Beyaz Tavşanlı Panduf, sonbahar ve kış mevsiminde vazgeçilmez ürünlerinizden biri olacak. Ev içinde ayaklarınızı ısıtan panduf, şirin mi şirin tasarımı ile kullananların beğenisini kazanıyor. Pembe, kırmızı, beyaz, siyah ve gri renk seçenekleri bulunan ürün sayesinde ayaklarınız sonbahar ve kış mevsimlerinde sıcacık olacak. 36 ve 40 arasında numara seçenekleri bulunan bu ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın!

8. Her erkeğin dolabında bulunması gereken: Koton Slim Fit Kot Pantolon - Brad Premium Jean

Her erkeğin dolabında mutlaka bulunması gereken Koton Slim Fit Kot Pantolon - Brad Premium Jean, gündelik hayatta ve özel günlerde tercih edebileceğiniz bir şıklığa sahip. Düz kesim ve normal bel tasarımıyla dikkat çeken pantolonun indigo taş ve petrol mavisi renk seçenekleri bulunuyor. Yıllar geçse de modası asla geçmeyecek olan bu ürüne şans vermek ister misiniz?

9. Tarzınızı konuşturun: Modaymış Desenli Yırtmaçlı Kadife Etek

Havalar soğuk olsa bile şıklığından ödün vermeyen kadınlar, sizi böyle alalım! Modaymış Desenli Yırtmaçlı Kadife Etek, zebra ve leopar desen seçenekleriyle iddialı giyinmeyi seven kadınlar tarafından tercih ediliyor. Derin yırtmaçlı tasarımıyla crop bluz, balıkçı yaka kazak, topuklu ayakkabı ve botlar ile çok yakışan ürün, dolabınızın favori parçaları arasına girmeye aday!

10. Modayı yakından takip eden erkeklere: DeFacto Slim Fit Balıkçı Yaka Triko Kazak

Modayı yakından takip eden erkeklerin tercih ettiği DeFacto Slim Fit Balıkçı Yaka Triko Kazak, en kurtarıcı parçalar arasında bulunuyor. %100 akrilik kumaş türüne sahip kazağı, ister kot ister kumaş ve klasik pantolonlar ile rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bu balıkçı yaka kazağı beğendiyseniz ürünü güvenli bir şekilde sepetinize ekleyebilirsiniz.