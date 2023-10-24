Son dakika! BM'den Gazze açıklaması: Çalışmalarımızı durdurmak zorunda kalacağız

Gazze şartlar daha da kötüleşiyor. Bölgede günlerdir yakıt krizi olduğu tüm dünyaya ilan edililirken Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'ndan kötü haber geldi. Yapılan açıklamada , "Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki çalışmalarımızı yarın akşam durdurmak zorunda kalacağız ve bu nedenle insanlar ölebilir" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in ablukayı sıkılaştırdığı Gazze Şeridi'ne yarına kadar yakıt sağlanmazsa, faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kalacaklarını ve insanların ölebileceği uyarısını yaptı.

BBC'ye konuşan UNRWA Sözcüsü Tamara er-Rifai, tükenen yakıtın "en üst sıradaki öncelik" olduğunu vurgulayarak "Yakıt sağlanmazsa Gazze'deki çalışmalarımızı yarın akşam durdurmak zorunda kalacağız ve bu nedenle insanlar ölebilir." dedi.

Gazze Şeridi'nde gıda ve suyun tükendiğine, acil insani yardımın ulaştırılmasının gerekliliğine dikkati çeken Rifai, şunları söyledi:

"Kamyonların bu yardımları ulaştırabilmesi için yakıta ihtiyacımız var. İnsanların temiz suya erişebilmesi, su arıtma tesisinin çalışması için yakıta ihtiyacımız var. Hastanelerde, çalışmaması durumunda insanların öleceği hayat kurtaran makinelerin yakıta ihtiyacı var."

Rifai, Hamas'ın Gazze'ye gönderilecek yakıtı kullanacağı yönündeki iddialara dair ise "BM'nin Gazze'ye ulaşacak her türlü yardım ve yakıtın kendisinin denetiminde olacağına ilişkin uluslararası toplum ve yardım kuruluşlarına garanti verdiğini" vurguladı.

İSRAİL SKANDAL ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Uluslararası toplumdan gelen çağrılara rağmen İsrail ordusu, Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini yineledi.

GUTERRES'DEN İNSANİ ATEŞKES ÇAĞRISI

BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin New York kentinde İsrail-Filistin arasındaki çatışmaları ele almak üzere bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail-Filistin arasında derhal insani ateşkes çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi’nde uluslararası insani hukukun "açık ihlal" edildiğini ifade etti. Guterres, “Açık konuşayım, silahlı çatışmanın hiçbir tarafı uluslararası insani hukukun üstünde değildi” dedi.

Gazze Şeridi’ne daha fazla insani yardımın girmesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, “Gazze'de BM’nin yakıt stokları birkaç gün içinde tükenecek. Bu da başka bir felaket olacak. Acıları hafifletmek, yardım dağıtımını daha kolay ve güvenli hale getirmek ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum" dedi.

"DURUP DURURKEN BAŞLAMADI"

Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarının durup dururken başlamadığının kabul edilmesinin önemli olduğunu belirten Guterres, "Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor. Topraklarının sürekli olarak yerleşim yerleri tarafından yutulduğunu, ekonomilerinin tıkandığını, insanlarının yerinden edildiğini ve evlerinin yıkıldığını gördüler. İçinde bulundukları zor duruma siyasi bir çözüm bulma umutları yok oluyor” dedi.

Tüm bunların ne Hamas'ın saldırılarını ne de "Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını" haklı çıkaramayacağını belirten Guterres, “Böyle kritik bir anda, sivillere saygı gösterilmesi ve sivillerin korunması temel ilkesinden başlayarak ilkeler konusunda net olmak hayati önem taşıyor” dedi.





