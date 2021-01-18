Sondors’tan elektrikli motor atağı

Sondors Metacycle olarak adlandırılan araç sadece 5.000 $ 'dan başlayan fiyat etiketine sahip. Yüksek kaliteli karbon fiber olan motosiklet, dışarıdan oldukça dinamik görünüyor. Model gücünü 129 km menzile sahip pillerden alıyor.

Model 11 Bg güç ve 108 Nm tork değeri sunan elektrikli motor ile destekleniyor. Elektrikli motor arka lastiğin göbeğinde yer alıyor. Bunun yanında istenirse modelin 20 Bg güç ve 271 Nm tork değeri sunan versiyonu da yer alıyor. Modelin maksimum hızı 130 km/s. Metacycle, normal halka açık şarj istasyonlar aracılığıyla şarj edilebilir.

İsterseniz modelin pilini çıkarıp herhangi bir yerde de şarj edebilirsiniz. Sondors, motosikleti alüminyum bir çerçeve etrafına inşa etti. Model yalnızca 91 kg ağırlığında Metacycle'ın ilginç bir özelliği var. Koltuğun hemen önünde bulunan ve net görüş için şeffaf bir kapak ile kapatılan cep yer alıyor. Burası akıllı telefonlar için saklama gözü olarak kullanılıyor.

Ek olarak kablosuz şarj özelliği de bu modelde sunuluyor. Model için ön sipariş açıldı. İlk teslimatların 2021'in dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

