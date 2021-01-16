Sono Motors, CES'te yeni Sion EV Prototipini ve güneş römorkunu tanıttı

Tanıtılan model, önceki prototiplerden çok daha rafine görünüyor. Ayrıca üretim modelinde bulunabilecek bir dizi bileşenle donatılmıştır. Buna şasi ve elektrik motor dahildir. Bununla birlikte, en dikkat çekici değişiklik, güneş panellerinin gövdeye gelişmiş entegrasyonudur.

Kabine geçerken, yeni bir bilgi-eğlence sistemi ve revize edilmiş bir dijital gösterge paneli dahil olmak üzere bir dizi değişiklik görebiliyoruz.

Değişmeyen tek şey ise, havayı filtrelemek ve nemi düzenlemek için tasarlanmış gösterge panelinde büyüyen yosun. Sono, bilgi-eğlence sistemi ve araç uygulamasıyla ilgili olarak büyük bir adım attıklarını söyledi. Şirket çok fazla ayrıntıya girmedi ancak, iklim kontrol sistemine uzaktan erişiminin yanı sıra ne kadar güneş enerjisi toplandığını canlı olarak izlenebilecek bir sistemi de modele entegre etmişler. İç mekan üretim sürecine yaklaşırken ısıtmalı ön koltuklara, hız sabitleyiciye ve dört hoparlörlü bir ses sistemine sahip olacak. Ayrıca iki USB-C bağlantı noktası ve bir ortam aydınlatma sistemi bekleyebiliriz.