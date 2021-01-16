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  4. Sono Motors, CES'te yeni Sion EV Prototipini ve güneş römorkunu tanıttı

Sono Motors, CES'te yeni Sion EV Prototipini ve güneş römorkunu tanıttı

16.01.2021 19:06 | Son Güncelleme:
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Sono Motors, CES'te yeni Sion EV Prototipini ve güneş römorkunu tanıttı

Sono Motor, CES Fuarı’nda Sion EV modelini tanıttı. Modelle birlikte otomobile eklenen güneş römorku da tanıtıldı.

Tanıtılan model, önceki prototiplerden çok daha rafine görünüyor. Ayrıca üretim modelinde bulunabilecek bir dizi bileşenle donatılmıştır. Buna şasi ve elektrik motor dahildir. Bununla birlikte, en dikkat çekici değişiklik, güneş panellerinin gövdeye gelişmiş entegrasyonudur.
Kabine geçerken, yeni bir bilgi-eğlence sistemi ve revize edilmiş bir dijital gösterge paneli dahil olmak üzere bir dizi değişiklik görebiliyoruz.

Sono

Değişmeyen tek şey ise, havayı filtrelemek ve nemi düzenlemek için tasarlanmış gösterge panelinde büyüyen yosun. Sono, bilgi-eğlence sistemi ve araç uygulamasıyla ilgili olarak büyük bir adım attıklarını söyledi. Şirket çok fazla ayrıntıya girmedi ancak, iklim kontrol sistemine uzaktan erişiminin yanı sıra ne kadar güneş enerjisi toplandığını canlı olarak izlenebilecek bir sistemi de modele entegre etmişler. İç mekan üretim sürecine yaklaşırken ısıtmalı ön koltuklara, hız sabitleyiciye ve dört hoparlörlü bir ses sistemine sahip olacak. Ayrıca iki USB-C bağlantı noktası ve bir ortam aydınlatma sistemi bekleyebiliriz.

Sono

Sion'un, 161 Bg güç ve 270 Nm tork üreten bir elektrikli motor, 35 kWh'lik bir bataryaya sahip. Bu pil ile model 255 km menzile sahip olacak. Otomobil maksimum 140 km / sa hıza ulaşabiliyor. Otomobilin fiyatının 25.000 Euro seviyesinde olması bekleniyor. Bu paraya aracın üzerindeki güneş panelleri de dahil olacak. Model güneş panelleri ile günde 35 kilometre daha fazla menzil üretebilecek

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