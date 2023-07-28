'Sonrası aşırı olabilir' Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı! Çok sayıda şehirde sağanak yağış... İşte son dakika 28 Temmuz - 1 Ağustos hava durumu

Sıcaklıklar artacak mı? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Bugün yağmur yağacak mı? Tüm yurtta aşırı sıcaklar etkisini hissettirmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son raporunda çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yer aldı. İşte il il ve gün gün son dakika hava durumu...
Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Şen paylaşımında "Bugün cuma. Sıcaklıklar çarşambaya göre 7-10 derece düştü. İstanbul 39'dan 29'a geriledi. Bugün Doğu Karadeniz'de yağmur var. Güney Ege'de rüzgar. Sıcaklık 3-4 gün bu seviyede gidecek. Çarşamba yükseliş var ama aşırı değil. Sonrası aşırı olabilir. Yağış Doğu Karadeniz harici gene yok." ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Öte yandan Meteoroloji, Artvin, Trabzon ve Rize için sarı kodlu uyarıda bulundu.
MARMARA
Az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yer yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde a kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, doğusunda kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık