'Sonrası aşırı olabilir' Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı! Çok sayıda şehirde sağanak yağış... İşte son dakika 28 Temmuz - 1 Ağustos hava durumu

Sıcaklıklar artacak mı? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Bugün yağmur yağacak mı? Tüm yurtta aşırı sıcaklar etkisini hissettirmeye devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin son raporunda çok sayıda il için sağanak yağış uyarısı yer aldı. İşte il il ve gün gün son dakika hava durumu...

"SONRASI AŞIRI OLABİLİR"

Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Şen paylaşımında "Bugün cuma. Sıcaklıklar çarşambaya göre 7-10 derece düştü. İstanbul 39'dan 29'a geriledi. Bugün Doğu Karadeniz'de yağmur var. Güney Ege'de rüzgar. Sıcaklık 3-4 gün bu seviyede gidecek. Çarşamba yükseliş var ama aşırı değil. Sonrası aşırı olabilir. Yağış Doğu Karadeniz harici gene yok." ifadelerini kullandı.

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz bölge genelinde 8 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey, Trabzon'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım ve kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege ve Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji, Artvin, Trabzon ve Rize için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun yer yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Sinop çevrelerinde a kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize il geneli ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, doğusunda kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

28 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNİ

29 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNİ

30 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNİ

31 TEMMUZ HAVA DURUMU TAHMİNİ

1 AĞUSTOS HAVA DURUMU TAHMİNİ





