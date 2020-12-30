Sonsuzluk şans taşı: Dumanlı kuvars nedir?

Dumanlı kuvars yani necef taşı, kahverengimsi renge sahip bir kuvars çeşididir. Bir dağ kristali türü olan, duman renginde ve yarı şeffaf bir taştır. Diğer kuvars taşları ise; Ametist, Kedi Gözü, Sitrin, Dağ kristali ve pembe kuvars çeşitleridir.
Necef taşı ismini Irak’ın şehirlerinden biri olan Necef’ten almıştır. Bölgeye belli zamanlarda yağan dolunun, zamanla dağın eteklerine doğru akması ile sertleşerek taş şeklini almıştır. Dış görünümü ise; taşın içindeki boşluklar sebebi ile kristal ve dalgalı şerit şeklindedir. Bu boşluklar, içerisinde su ve karbondioksit barındırmaktadır. Kristal kuvars türlerinden biri olan necef taşının rengi saydamdır. Nadir olarak farklı renklerine de rastlamak mümkündür. Kristalimsi yapısı sayesinde milyonlarca yıl kayaçların, fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarına uğramış ve günümüze kadar gelebilmiştir. Bu oluşumu sayesinde mucize taş bile deniyor. Böylelikle,değerli ve şifalı bir taş türü olma özelliğini gösteriyor. Necef taşının değerli olmasının yanı sıra kullanılış amaçları da farklılık gösteriyor. Hem ruhsal olarak sağlık alanında kullanılıyor, hem de değerli süs eşyaları olarak değerlendiriliyor. Osmanlı döneminde de padişahlar için tesbih taşı, mücevher ve hediyelik olarak kullanılırdı. Özellikle tesbih yapımında kullanılan bu değerli taş, padişahların en önemli aksesuarlarından biriydi. Günümüzde de değerli eşyalar, dekoratif ürünler ve hediyelik eşyalar yapımında kullanılıyor. Ayrıca sağlık için de birçok faydası bulunuyor. Terapi amaçlı önerilen necef taşı, evin bir köşesinde terapi alanı olarak da kullanılıyor. Necef taşı faydaları sırasıyla; dinlik, huzur ve rahatlama sağlamasının yanında bazı hastalıklar için de şifa olduğu söyleniyor. Ayrıca taşın bulunduğu ortamdaki bütün negatif enerjiyi içine çektiğine de inanılır. Her derde deva olarak sayılan necef taşı, en yararlı taş olarak biliniyor. Evde kullanılması, vücutta taşınması veya masaj yapılması ile de kişiye birçok olumlu katkıları olabilir. Necef taşı özellikleri sayesinde daha da geniş alanlara yayılabilir.
Necef taşı, dağ kristali, dumanlı kuvars, kristal kuvars, Rock crystal, oynak kristal, kaya kristal gibi isimlerle anılabilir.
Necef taşı genellikle renksiz, şeffaf ve berrak görünüme sahiptir. Fakat beyaz renkli diye de adlandırılabilir. Akromatik bir renge sahip olan necef taşı; arınmışlığın, saflığın, soğuğun görünümüne sahip olmasına karşın doğumun, ölümün, bolluğun, bereketin ve aydınlığın simgesi olarak görülebilir.. Taşın gücünü daha da arttırmak için beyaz ağırlıklı giyinmenin, takınmanın ve yemenin tavsiye edildiği söylenir. Böylece hayatımıza saflığın, temizliğin, sağlığın ve iyi insanların girebileceğine inanılır. Necef taşı yeniden doğmuş gibi kişiye tazelik ve dinginlik hissi yaşatabilir.
Kişiye; fiziksel, ruhsal, duygusal ve zihinsel olarak sayısız faydaları olduğuna inanılır. Bu faydalardan bazıları ise şunlardır;
Dünyanın farklı bölgelerinde çıkarılan necef taşının başlıca çıkarıldığı yerler; ABD, Madagaskar, Rusya ülkeleridir. Türkiye’de de çıkarılmaya başlanan necef taşı özellikle; Aydın ili, Koçarlı - Çine - Karacasu ilçelerinde kuvars taşı yatakları bulunmaktadır. Yaklaşık olarak 30 yıldır Koçarlı ilçesine bağlı Mersinbeleni Köyü ve civar köyleri geçimlerini dumanlı kuvars yataklarında çalışarak sağlamaktadır.
Özellikle endüstriyel alanlarda kullanılan necef taşı elektronik itici ve ayrıştırıcı görevi üstlendiği gibi cam ve elektrik ışıklandırmalarında da kullanılır. Aksesuar çeşitliliği açısından da değerlendiren bu taşlar ile necef taşı yüzüğü, bileklik, kolye, gerdanlık, saat, gözlük kenarı süsleri gibi birçok ürün çıkarılmaktadır. Ayrıca diş macunu ve deterjan üretiminde de dumanlı kuvars taşından faydalanılır. Dekoratif olarak da evlerin sehpalarında, konsollarda, komodin, raf ve balkonlarında yerini almaktadır. Ofis ve iş yerlerinde de hem dekor hem de meditasyon amacı ile tercih edilebilir. Çoğu hastalığa şifa olduğuna inanılır ve şans getirmesi içinde çanta veya cüzdanlarda taşınabilir. Ayrıca hediyelik olarak, necef taşı kolye ve Necef taşı bileklikler verilebilir.
Necef taşı olumsuz düşüncelere sahip kişilerde pek etkisini göstermeyebilir. Kötü kullanım amaçlı olduğunda işe yaraması beklenmez. Her gün düzenli yıkanmazsa baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik ve kötü enerji gibi olumsuz yan etkiler oluşabilir.
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