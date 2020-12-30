Sonsuzluk şans taşı: Dumanlı kuvars nedir?

Dumanlı kuvars yani necef taşı, kahverengimsi renge sahip bir kuvars çeşididir. Bir dağ kristali türü olan, duman renginde ve yarı şeffaf bir taştır. Diğer kuvars taşları ise; Ametist, Kedi Gözü, Sitrin, Dağ kristali ve pembe kuvars çeşitleridir.

Necef Taşı Nedir?

Necef taşı ismini Irak’ın şehirlerinden biri olan Necef’ten almıştır. Bölgeye belli zamanlarda yağan dolunun, zamanla dağın eteklerine doğru akması ile sertleşerek taş şeklini almıştır. Dış görünümü ise; taşın içindeki boşluklar sebebi ile kristal ve dalgalı şerit şeklindedir. Bu boşluklar, içerisinde su ve karbondioksit barındırmaktadır. Kristal kuvars türlerinden biri olan necef taşının rengi saydamdır. Nadir olarak farklı renklerine de rastlamak mümkündür. Kristalimsi yapısı sayesinde milyonlarca yıl kayaçların, fiziksel ve kimyasal reaksiyonlarına uğramış ve günümüze kadar gelebilmiştir. Bu oluşumu sayesinde mucize taş bile deniyor. Böylelikle,değerli ve şifalı bir taş türü olma özelliğini gösteriyor. Necef taşının değerli olmasının yanı sıra kullanılış amaçları da farklılık gösteriyor. Hem ruhsal olarak sağlık alanında kullanılıyor, hem de değerli süs eşyaları olarak değerlendiriliyor. Osmanlı döneminde de padişahlar için tesbih taşı, mücevher ve hediyelik olarak kullanılırdı. Özellikle tesbih yapımında kullanılan bu değerli taş, padişahların en önemli aksesuarlarından biriydi. Günümüzde de değerli eşyalar, dekoratif ürünler ve hediyelik eşyalar yapımında kullanılıyor. Ayrıca sağlık için de birçok faydası bulunuyor. Terapi amaçlı önerilen necef taşı, evin bir köşesinde terapi alanı olarak da kullanılıyor. Necef taşı faydaları sırasıyla; dinlik, huzur ve rahatlama sağlamasının yanında bazı hastalıklar için de şifa olduğu söyleniyor. Ayrıca taşın bulunduğu ortamdaki bütün negatif enerjiyi içine çektiğine de inanılır. Her derde deva olarak sayılan necef taşı, en yararlı taş olarak biliniyor. Evde kullanılması, vücutta taşınması veya masaj yapılması ile de kişiye birçok olumlu katkıları olabilir. Necef taşı özellikleri sayesinde daha da geniş alanlara yayılabilir.