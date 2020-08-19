KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...

Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Soğan ve patates Türk yemeklerinin, haliyle de evlerimizin vazgeçilmez sebzelerindendir. Uzun süre uygun koşullarda depolanmaması sonucu çimlenmiş soğan ve patateslerle herkes en az bir kere karşılaşmıştır. Bu sebzeler, daha uzun süre dayanması ve çimlenmemesi için nasıl saklanmalı? Çimlenmiş patates zehirli mi? Gelin, soruların cevaplarını yazımızda inceleyelim.

Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...

Patates ve soğan neredeyse her yemeğe yakışan ayrılmaz ikili. Evlere bol bol alınıp yemeklerde kullanılıyor. Ancak her sebze ve meyve gibi onları da uygun koşullarda saklamak gerekiyor. Üstelik patatesin uygun saklanmaması sonucunda büyük bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz…

PATATES VE SOLANİN

Patates, latince adıyla Solanum tuberosum. İsmindeki Solanum rastgele verilmemiş, aksine içerdiği bir maddeyi bize belirtiyor: Solanin.

Solanin patatesin içerisinde doğal olarak bulunurken olgunlaşmamış ve filizlenmiş patateslerde miktarı artan bir alkoloid. Normalde 100 gr patateste 2-10 gr solanin bulunurken, olgunlaşmamış ve filizlenmiş patateslerde bu miktar 600 mg’a kadar çıkıyor. 20 gr üzerinde solanin tüketiminin insan için toksik olduğu biliniyor. Solanin daha çok patatesin kabuk kısmında bulunuyor. Bu nedenle kabuğun ½ cm kalınlığında soyulması solaninin büyük kısmını uzaklaştırıyor. Ayrıca solanin içeriği yüksek olan patatesin tadı acı oluyor. Solanin maddesinin kuluçka süresi 3-7 saat arasında. Yani tüketildikten 3-7 saat sonrasında etkisini gösteriyor. Zehirlenme durumunda ishal, kusma, halüsinasyon, konvülsiyon ve delirium gibi belirtiler görülebiliyor. Ayrıca solanin maddesi hamilelikte tüketildiğinde bebek için teratojenik etki göstererek doğum kusurlarına neden olabiliyor.

Peki ne yapmalıyız da patates ve soğanların çimlenmesini engelleyebiliriz?

PATATES VE SOĞANI SAKLAMA KOŞULLARI

Tohumun su ve ışıkta çimlendiği gibi, patates ve soğan da nem ve ışıkla birlikte çimlenecektir. Bu nedenle patates ve soğanı mümkün olduğunca nem ve ışıktan korumanız gerekiyor. Bunun için bir sepet ya da çuval kullanabilir ve evin en serin ve güneş görmeyen bölgesinde saklayabilirsiniz.

Çuval ile sakladığınızda çuvalın beton ile temasta olmaması gerektiği de bir diğer önemli nokta. Ayrıca haftada bir patates ve soğanları kontrol edip çürüme ya da bozulma olup olmadığına bakmanız ve çürük olanları uzaklaştırmanız, tümünün bozulmasını engelleyebilir. Bunları anlatırken patates ve soğanları ayrı ayrı sakladığınızı varsayıyoruz. Çünkü bu ikisinin birlikte saklanması çok sık yapılsa da soğanların çabuk bozulup çürümesine neden oluyor.

Patates ve soğanları buzdolabında saklamak da yapılan bir diğer hata. Kesildikten sonra fazla gelen soğanları vakumlu bir kapta buzdolabında saklayabilirsiniz ancak kabuklu halde buzdolabında saklamak çimlenmelerini engellemeyecektir. Ayrıca patatesler çok topraklıysa asla yıkamamalısınız. Su ile temas edince çürümeye ve çimlenmeye açık hale gelecektir. Bunun yerine kabuğunu zedelemeden üstündeki toprakları bir fırça yardımıyla uzaklaştırabilirsiniz. Üzerinde ezilme, çatlama olan patates ve soğanları diğerleriyle bir arada saklamak yerine kısa sürede kullanmak için ayrı bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!
Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
Aşk mı yaşıyorlar? O paylaşım olay oldu
İki bakana seslendi! 'Okullardan dağılacak virüsü...'
İki bakana seslendi! 'Okullardan dağılacak virüsü...'
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
Düzenli olarak uygulamazsanız bakımlı bir cilde sahip olamazsınız! Her gün...
Düzenli olarak uygulamazsanız bakımlı bir cilde sahip olamazsınız! Her gün...
Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...
Bu tüyolar sayesinde ev temizliği çok daha pratik hale geliyor! Odayı temizlerken...
Lavabonuz mahvolmasın! Paslanmaz çelik lavaboları bu yöntemlerle temizleyin...
Lavabonuz mahvolmasın! Paslanmaz çelik lavaboları bu yöntemlerle temizleyin...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Meğer camlar bu yüzden pırıl pırıl olmuyormuş! Şampuan ve sirke ile...
Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
Şampuan yıldızlarının sırrı belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...
Dışarıda manikür, pedikür yaptıranlar için önemli uyarı! Risk altında olabilirsiniz...
Kolanın temizlikte kullanımı
Kolanın temizlikte kullanımı
Mayonezin cilt ve saç bakımında kullanımı
Mayonezin cilt ve saç bakımında kullanımı
Çalışma odası dekorasyonu için pratik öneriler
Çalışma odası dekorasyonu için pratik öneriler
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!
Faydasını görmek için siyah maskeyi bu şekilde kullanmalısınız!
Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...
Ayak kokusuna son! Bu doğal çözümlerle ayak kokusu tarihe karışıyor...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.