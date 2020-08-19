Sonu çok kötü olabilir! Patates ve soğanı saklarken...

Solanin patatesin içerisinde doğal olarak bulunurken olgunlaşmamış ve filizlenmiş patateslerde miktarı artan bir alkoloid. Normalde 100 gr patateste 2-10 gr solanin bulunurken, olgunlaşmamış ve filizlenmiş patateslerde bu miktar 600 mg’a kadar çıkıyor. 20 gr üzerinde solanin tüketiminin insan için toksik olduğu biliniyor. Solanin daha çok patatesin kabuk kısmında bulunuyor. Bu nedenle kabuğun ½ cm kalınlığında soyulması solaninin büyük kısmını uzaklaştırıyor. Ayrıca solanin içeriği yüksek olan patatesin tadı acı oluyor. Solanin maddesinin kuluçka süresi 3-7 saat arasında. Yani tüketildikten 3-7 saat sonrasında etkisini gösteriyor. Zehirlenme durumunda ishal, kusma, halüsinasyon, konvülsiyon ve delirium gibi belirtiler görülebiliyor. Ayrıca solanin maddesi hamilelikte tüketildiğinde bebek için teratojenik etki göstererek doğum kusurlarına neden olabiliyor.

Patates ve soğan neredeyse her yemeğe yakışan ayrılmaz ikili. Evlere bol bol alınıp yemeklerde kullanılıyor. Ancak her sebze ve meyve gibi onları da uygun koşullarda saklama k gerekiyor. Üstelik patatesin uygun saklanmaması sonucunda büyük bir tehlikeyle karşılaşabilirsiniz…

Peki ne yapmalıyız da patates ve soğanların çimlenmesini engelleyebiliriz?

PATATES VE SOĞANI SAKLAMA KOŞULLARI

Tohumun su ve ışıkta çimlendiği gibi, patates ve soğan da nem ve ışıkla birlikte çimlenecektir. Bu nedenle patates ve soğanı mümkün olduğunca nem ve ışıktan korumanız gerekiyor. Bunun için bir sepet ya da çuval kullanabilir ve evin en serin ve güneş görmeyen bölgesinde saklayabilirsiniz.

Çuval ile sakladığınızda çuvalın beton ile temasta olmaması gerektiği de bir diğer önemli nokta. Ayrıca haftada bir patates ve soğanları kontrol edip çürüme ya da bozulma olup olmadığına bakmanız ve çürük olanları uzaklaştırmanız, tümünün bozulmasını engelleyebilir. Bunları anlatırken patates ve soğanları ayrı ayrı sakladığınızı varsayıyoruz. Çünkü bu ikisinin birlikte saklanması çok sık yapılsa da soğanların çabuk bozulup çürümesine neden oluyor.

Patates ve soğanları buzdolabında saklamak da yapılan bir diğer hata. Kesildikten sonra fazla gelen soğanları vakumlu bir kapta buzdolabında saklayabilirsiniz ancak kabuklu halde buzdolabında saklamak çimlenmelerini engellemeyecektir. Ayrıca patatesler çok topraklıysa asla yıkamamalısınız. Su ile temas edince çürümeye ve çimlenmeye açık hale gelecektir. Bunun yerine kabuğunu zedelemeden üstündeki toprakları bir fırça yardımıyla uzaklaştırabilirsiniz. Üzerinde ezilme, çatlama olan patates ve soğanları diğerleriyle bir arada saklamak yerine kısa sürede kullanmak için ayrı bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

