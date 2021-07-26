Sonucuna çok şaşıracaksınız! Hindistan cevizi yağını bu formüllerle saç ve cildinize uygularsanız...

Hem doğal ve mükemmel bir nemlendirici hem de mikroorganizmalarla savaş konusunda etkili bir silah olan Hindistan cevizi yağı, saçı ve cildi korumak konusunda son derece başarılı bir performans sergiler. Hem direkt olarak hem de diğer doğal yağlar ile karıştırılarak saç ve cilt bakımı, makyaj temizleme, sivilce ile mücadele gibi konularda güvenle kullanılabilir. İşte Hindistan cevizi yağı ile uygulayabileceğiniz bakım tüyoları!

1. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI DOĞAL BİR NEMLENDİRİCİDİR

Özellikle kuru ve hassas ciltler için güvenle kullanabileceğiniz Hindistan cevizi yağı, ulaşabileceğiniz en iyi nemlendiricidir. Hiçbir işleme gerek kalmadan, elinizde ısıtıp cildinize sürerek kullanabilirsiniz.

2. PEELİNG İÇİN VAZGEÇİLMEZİNİZ OLABİLİR!

Hindistan cevizi yağı ile pasta ve tatlılarda kullandığınız toz halindeki Hindistan cevizini karıştırırsanız, mucizevi bir peeling kürü elde etmiş olursunuz. Haftada 1 veya 2 kere bu karışım ile cildinize peeling yaparak, vücudunuzu ölü deriden arındırabilirsiniz.

3. ŞİMDİYE KADAR KULLANDIĞINIZ EN İYİ VÜCUT LOSYONU OLABİLİR!

Hindistan cevizi yağını herhangi bir uçucu yağ ile karıştırıp buzdolabına koyarsanız kıvamı koyulaşır ve müthiş bir vücut losyonu haline gelir. Duş sonrasında güvenle kullanabileceğiniz bu vücut losyonu hem teninizde hoş bir koku bırakır hem de cildinizi neme doyurur.

4. KUSURSUZ BİR LEKE GİDERİCİDİR

Güneş, kozmetik ürünleri ve epilasyon sebebiyle ciltte oluşan lekeleri gidermek için en etkili yöntemlerden biri Hindistan cevizi yağıdır. Cilt tonunu eşitleme konusunda eşsiz bir ürün olan hindistan cevizi yağını, cezvede ısıtıp 10 dakika boyunca lekenin üzerine masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

5. SAÇLARI BESLEMEK İÇİN BİREBİR!

Saçta meydana gelen kırıkları onarmanın en etkili yollarından biri olan Hindistan cevizi yağı; saç ve saç derisinde nem dengesini kurar, güneş sebebiyle meydana gelen saç kırıklarını onarır.

6. SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEYEREK SAÇLARINIZIN HIZLI UZAMASINI SAĞLAR

Nemini kaybeden saç telleri kırılmaya eğilimlidir. Nemin azalması saç telleri gibi saç derisine de zarar verir. Güçsüz saçlar dökülmeye başlar, uzama hızı düşer. Hindistan cevizi yağı, saç ve saç derisini nemlendirerek dökülmeyi önler ve saçın hızlı uzamasına destek olur.



