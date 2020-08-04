Sönük saçlar için bir de bunu deneyin! Pudra ve fön makinesiyle...

Gün boyu dolgunluğunu koruyan, elektriklenmeyen hacimli saçlar için sunulan yüzlerce ürün ve onlarca yöntem var. Ama bu ürünlerden istediğiniz performansı almak için saç tipinizi tanımanız ve saçınıza zarar vermeyecek çözümler bulmanız çok önemli. Biz de sizler için evde uygulayabileceğiniz ve hem saçınıza zarar vermeyen hem de istediğiniz dolgunluğa kavuşmanızı sağlayacak onlarca yoldan birkaçını sizler için listeledik.

SÖNÜK SAÇLAR NASIL DAHA DOLGUN GÖSTERİLİR?

Saçlar için dolgun bir görünüm vadeden kimyasal ürünler bir süre sonra saçınızın yapısını bozar ve dolgun bir görünüm yerine saçınızda elektriklenmeye yol açar. Ama aslında bu ürünler olmadan, yalnızca ufak dokunuşlarla sizde istediğiniz saçlara sahip olabilirsiniz.

Hem doğal hem de saçın yapısına zarar vermeyen yöntemlerden en iyi sonuç verenlerinden biri, saça pudra uygulamaktır.