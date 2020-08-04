Sönük saçlar için bir de bunu deneyin! Pudra ve fön makinesiyle...

Gün boyu dolgunluğunu koruyan, elektriklenmeyen hacimli saçlar için sunulan yüzlerce ürün ve onlarca yöntem var. Ama bu ürünlerden istediğiniz performansı almak için saç tipinizi tanımanız ve saçınıza zarar vermeyecek çözümler bulmanız çok önemli. Biz de sizler için evde uygulayabileceğiniz ve hem saçınıza zarar vermeyen hem de istediğiniz dolgunluğa kavuşmanızı sağlayacak onlarca yoldan birkaçını sizler için listeledik.
SÖNÜK SAÇLAR NASIL DAHA DOLGUN GÖSTERİLİR?
Saçlar için dolgun bir görünüm vadeden kimyasal ürünler bir süre sonra saçınızın yapısını bozar ve dolgun bir görünüm yerine saçınızda elektriklenmeye yol açar. Ama aslında bu ürünler olmadan, yalnızca ufak dokunuşlarla sizde istediğiniz saçlara sahip olabilirsiniz.
Hem doğal hem de saçın yapısına zarar vermeyen yöntemlerden en iyi sonuç verenlerinden biri, saça pudra uygulamaktır.
Saçınıza temizken ya da yağlıyken uygulayabileceğiniz pudra, saçların hem dolgun bir görünüme ulaşmasını sağlayacak hem de sağlıklı duracaktır.
Kullanacağınız pudra bebek pudrası ya da cilt için kullanılan cilt pudrası olabilir.
Kuru saçınıza uygulamak için elinize biraz pudra alın ve saç köklerine uygulayın.
Pudranın köklerde bıraktığı beyazlık gidene kadar masaj yapın ve tüm saçınıza yedirin.
KESİM MODELLERİ SAÇTAKİ DOLGUNLUĞU NASIL ETKİLER?
Saç kesiminin saçın duruşuna etkisi çok büyük. Çok uzun ve düz kesim yapılmış saçlar hem kesimi hem de ağırlığı nedeniyle sönük dururken, orta boy ve katlı kesim yapılmış saçlar daha hareketli ve dolgun bir duruş sergiliyor. Değişiklik yapmaktan korkmayın. Onlarca saç modelinden; zevkinize uygun, modern ve yüz tipinize uyan bir kesim yaptırdığınızda zahmetsiz ve uğraşsız dolgun duran saçlara sahip olabilirsiniz. Doğru kesim sayesinde saatlerce şekil vermekten ve saç bakım ürünlerine yüzlerce lira harcamaktan da kurtulabilirsiniz.
DOĞRU KURUTMA İLE SAÇA HACİM VERMEK MÜMKÜN MÜ?
Fön makineleri saça şekil vermede kullanılan en önemli aletlerden. Duş sonrası saçların kurutulma şekli ve fön makinesinin kullanılma süresi saçlar üzerinde büyük etkiye sahip.
Islak saçlara uzun süre fön makinesi tutmak temiz saçın daha sönük durmasına ve çabuk elektriklenmesine neden olur.
Başınızı aşağı doğru eğerek köklerden uca doğru yapacağınız bir kurutma istediğiniz görünüme sahip olmanızı sağlayabilir.
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