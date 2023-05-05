Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sonunda bu da oldu! Kendi vajina konusundan mum yaptırdı... Hayranlarına özel olarak satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina konusundan mum yaptırdı... Hayranlarına özel olarak satıyor

05.05.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Kine-chan ilginç ticari girişimi sayesinde manşetlerdeki yerini almayı başardı. Genç fenomen bir eczacıya birlikte kendi vajina kokusundan özel bir mum yarattıklarını söyledi. Kine-chan hayranlarının mumları satışa çıkartmasıyla birlikte hayranlarının yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina konusundan mum yaptırdı... Hayranlarına özel olarak satıyor

Sosyal medya fenomeni Kine-chan herkesi şaşkına çeviren ticari girişimiyle çok konuşuldu. 29 yaşındaki fenomen isim vajinası kokusundan özel bir mum sergisini piyasaya çıkarttığını açıkladı. Sosyal medya fenomeni ürünlerini, “Benim kokumla çok özel bir mum” notuyla duyurdu.

KOKUSUNU TAHMİN ETMEYE ÇALIŞTILAR

1

Kine-chan’ın özel olarak sınırlı sayıda üretilen mum koleksiyonu sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları Kine-chan’ın hazırladığı mum koleksiyonun kokusu üzerine bir tartışmaya girmeyi ihmal etmedi. Bazı kullanıcılar mumların şeker gibi koktuğunu bazıları ise taz balık kokusunu anımsattığını dile getirdi.

İlginizi Çekebilir

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

Erkeklerin penisini ölçmek için yaptığı şey şaşkına çevirdi

 İç çamaşırını satmıştı! Şimdi de rahimden çıkartılan...

İç çamaşırını satmıştı! Şimdi de rahimden çıkartılan...

 Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

Gazını kavanozlarla satıyor! Artan talepler hastanelik etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çırılçıplak vücudunu havluyla...Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çırılçıplak vücudunu havluyla...
Yeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdüYeni evinin duvarlarında servet buldu! Mutluluğu kısa sürdü
Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...
Anahtar Kelimeler:
Vajina OnlyFans mum

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çırılçıplak vücudunu havluyla...

Duştan çıkar çıkmaz paylaştı! Çırılçıplak vücudunu havluyla...

Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

Süper mini şortuyla yere oturdu! Pozu sosyal medyayı salladı

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

İlginizi Çekebilir

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetti! 3 gün sonra koku gelince...

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Dünyaca ünlü fenomenin dans performansı olay oldu! Boğazına yapıştı

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Türkiye’deki zirvede taraflar birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Camper, Tommy Hilfiger, Puma... 1000 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.