Sonunda bu da oldu! Kendi vajina konusundan mum yaptırdı... Hayranlarına özel olarak satıyor

Sosyal medya fenomeni Kine-chan herkesi şaşkına çeviren ticari girişimiyle çok konuşuldu. 29 yaşındaki fenomen isim vajinası kokusundan özel bir mum sergisini piyasaya çıkarttığını açıkladı. Sosyal medya fenomeni ürünlerini, “Benim kokumla çok özel bir mum” notuyla duyurdu.

KOKUSUNU TAHMİN ETMEYE ÇALIŞTILAR

Kine-chan’ın özel olarak sınırlı sayıda üretilen mum koleksiyonu sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcıları Kine-chan’ın hazırladığı mum koleksiyonun kokusu üzerine bir tartışmaya girmeyi ihmal etmedi. Bazı kullanıcılar mumların şeker gibi koktuğunu bazıları ise taz balık kokusunu anımsattığını dile getirdi.