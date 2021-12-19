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Sonunda bu da oldu! Terlik ve kova çalan kadın kamerada!

19.12.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'taki ucuzluk pazarında terlik ve çöp kovası çalan yaşlı kadın kameralara yakalandı. Kemeraları izleyince gördükleri karşısında şaşkına dönen dükkan sahibi "istese verirdim" diye konuştu.

Sonunda bu da oldu! Terlik ve kova çalan kadın kamerada!

Esenyurt’ta terlik ve kova çalan kadın görenleri şaşırttı. Dün öğle saatlerinde Selahattin Eyyübi Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi üzerinde bulunan bir ucuzluk pazarında gerçekleşen olay sonrası şaşkınlık yaşayan dükkan sahibi, "Peşinden gittim ancak yetişemedim. ‘İhtiyacım var’ deseydi verirdim." dedi.

TERLİK VE ÇÖP KOVASI ÇALDI

Olay, dün öğle saatlerinde bir ucuzluk pazarında gerçekleşti. İddialara göre, yaşlı bir kadın müşteri kılığında dükkana girerek terlik ve çöp kovası çaldı. Ucuzluk pazarının güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, yaşlı kadının eşyaları aldıktan sonra dükkandan çıkararak gözden kaybolduğu görüldü.

"DÜN DE KALEM ÇALMAYA ÇALIŞAN ÇOCUK YAKALADIM"

Durumu güvenlik kamerasında izleyerek fark ettiğini söyleyen dükkan sahibi Mücahit Memur, “Yaklaşık 13.00 civarıydı ve kasadaydım, müşteriye bakıyordum. Dışarıdan birinin malzeme aldığını fark ettim ama emin olamadım. Müşteri olduğunu düşündüm. Güvenlik kamerasına baktığımda ise kadının çantasından poşet çıkararak terlik, çöp kovası koyduğunu ve çıkıp gittiğini gördüm. Peşinden gittim ancak yetişemedim. ‘İhtiyacım var’ deseydi verirdim. Ev ihtiyacı sonuçta, dün de kalem çalmaya çalışan bir çocuk yakalamıştım. Ona da ihtiyacı olduğunu söylese vereceğimi söyledim” ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini polise verdiğini söyleyen dükkan sahibi Memur, şikayetçi olmayı düşündüğünü söyledi.

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(İHA)

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Esenyurt
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