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  4. Sonunda bunu da gördük... Mısır Çarşısı'nda taneyle hurma satışı başladı! Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Sonunda bunu da gördük... Mısır Çarşısı'nda taneyle hurma satışı başladı! Fiyatlar dudak uçuklatıyor

07.03.2024 11:59
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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, farklı çeşitlerdeki hurmalar tezgahlara çıkmaya başladı. Ancak hurma fiyatları bu yıl cep yakıyor. Her bütçeye uygun hurma satışı yapılan Mısır Çarşısı'nda hurma fiyatı 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor. Üstelik bu yıl taneyle hurma satışı da başladı. Jumbo hurmanın tanesi 15 TL'den satılıyor. İşte detaylar...

Sonunda bunu da gördük... Mısır Çarşısı'nda taneyle hurma satışı başladı! Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Ramazana sayılı günler kala hurmalar tezgahlara çıktı. Medine, Sugai, Kudüs ve İran gibi çeşitler bu yılın favorileri arasında yer alıyor. Çarşıda her bütçeye uygun hurma satışı yapılmakla birlikte, kilo fiyatları 200 ila 620 TL arasında değişiklik gösteriyor. Kilogram başına Cennet hurması 280 TL, Jumbo Kudüs hurması 350 TL, Özel Jumbo Kudüs hurması 450 TL, Sugai hurması 500 TL, Özel Medine hurması ise 620 TL olarak belirlendi. Tane ile satılan jumbo hurmalar ise 10 TL ve 15 TL arasında müşterilere sunuluyor.

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"TANE FİYATLARI 10 LİRA İLE 15 LİRA ARASINDA DEĞİŞİRİYOR"

20 yıldır Mısır Çarşısı'nda esnaf olan Murat Üzümcü, “Medine hurmasının kilosu 480 lira, tanesi ise 15 lira. Tane fiyatları 10 lira ile 15 lira arasında değişiyor, hatta 20 liraya kadar yükseliyor. Geçen yıl daha ucuzdu. Kudüs’ten geldiği için dolar arttıkça artıyor, dolara göre fiyat belirleniyor" dedi

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"PEYGAMBER EFENDİMİZİN KENDİ ELLERİYLE YETİŞTİRDİĞİ AĞACIN HURMASI"

Esnaf Suat Tatlıcı, “Fiyatlarımız 200 liradan başlıyor, 620 liraya kadar hurmamız var. Taneyle satılan hurmalar peygamber efendimizin kendi elleriyle yetiştirdiği ağacın hurması. Tanesi 10-15 lira. Çok değerli bir hurma olduğu için fiyatı o yüzden yüksek. Kudüs hurmasının kilosu 200 lira, biraz daha büyük Kudüs hurması 320 lira, Jumbo hurma 420 lira" şeklinde konuştu.

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"KESİNLİKLE TANE ALMAM"

Hurma fiyatlarına bakmaya gelen Hüsamettin Özkan, “Ramazan ayından dolayı fırsatçılık olmuş. Kesinlikle bir tane almam. Kim alır?" dedi. Sema Köse, “Pahalı ama herkes ekonomik durumuna göre hareket ederse her şey daha güzel olur diye düşünüyorum" diye konuştu. Mehmet Gülendar, “Kilosu 220 lira olan hurmadan bütçeme göre aldım ama demek alan var ki satıyorlar" ifadelerini kullandı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


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