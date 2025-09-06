Sonunda dönüyorlar… Yeni sezonunu merakla beklediğimiz diziler

Haydi tüm bunlara birlikte bakalım!

1. Kızılcık Şerbeti - Show TV

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı, ekranların en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin dördüncü sezon çekimleri 23 Ağustos Cumartesi başladı. Hatta oyunculardan set fotoğrafları bile geldi. Henüz yayın tarihi açıklanmasa da dizinin eylül ayı içerisinde yeni sezonda ekranda olması bekleniyor.

2. Uzak Şehir - Kanal D

Geçen sezonun en çok izlenen dizisi ünvanını alan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir, ekranlara geri dönmek için gün sayıyor. Yeni sezonda da kendi gününde yayınlanacak olan dizi 15 Eylül'de ekranlara geri dönecek.

3. Eşref Rüya - Kanal D

Eşref Rüya yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizi setinin önümüzdeki günlerde başlaması bunun yanında da 2. sezonunun Eylül ayının ikinci haftasından sonra yayınlanması bekleniyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir fanları heyecanla yeni sezonu bekliyor.

4. Kral Kaybederse - Star TV

Geçtiğimiz sezonda ekranlarda fırtınalar estiren Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse, 2. sezonuyla da sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Ancak çekimleri başlayan dizinin 16 Eylül 2025 Salı günü başlaması bekleniyor.

5. Sahipsizler - Star TV

6 kardeşin dram dolu hikayesini konu alan Sahipsizler, geçen sezonda ekranda en çok sevilen işlerden biri oldu. 9. bölümde dizinin kadrosuna dahil olan Burak Berkay Akgül, seriye başarılı bir ivme kazandırmıştı. Dizi yeni sezonda da Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Yayın tarihi henüz belli olmasa da dizinin 2. sezonu Eylül ayında başlayacak.

6. Bahar - Show TV



Önceki sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olan Bahar da 3. sezonuyla ekranlara gelmeye gelecek. Salı akşamları ekranlara gelen dizi, dışarıdan kusursuz görünen hayatı karaciğer yetmezliği teşhisi sonrası değişen Bahar'ın özgürleşme hikayesini anlatıyor. Özellikle Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğuyla dizi, kadınların gözdesi olmayı başardı. Dizinin kadrosundan bazı isimler 3. sezonda yer almayacak. Bahar'ın yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Ama Eylül ayı içerisinde başlayacağı konuşuluyor.

7. Gönül Dağı - TRT 1

TRT 1'in fenomen dizilerinden Gönül Dağı, 6. sezonuyla seyirciyle buluşacak. İlerleyen sezonlarına rağmen reyting listelerinde zirvedeki yerini koruyan dizi yeni sezonuyla da çok merak ediliyor. Cumartesi akşamları ekranlara gelen Gönül Dağı, küçük dünyalarında büyük hayaller kuran Anadolu insanı üç kuzenin hikayesini konu ediniyor. Şu an, dizinin yeni sezon yayın tarihi belli değil ama Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

8. İnci Taneleri - Kanal D

"Dilber, evin barkın yok mu senin?" sorusuyla akıllara kazınan, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri, 3. sezonuyla sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni sezonda da Kanal D'de perşembe günleri yayınlanmaya devam edecek olan dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Özellikle dizi içerisinde söylenen şarkılar ve danslar her hafta televizyon ekranlarına damga vuruyor.

9. Arka Sokaklar - Kanal D

Türkiye televizyonlarında rekor sahibi olan fenomen dizi Arka Sokaklar, 20. sezonuyla Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam edecek. Kemik kitlesini istikrarlı bir şekilde korumaya devam eden dizi dünya televizyon listelerine de göz kırpıyor. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı ama Eylül ayında başlayacağı kesin.

10. Can Borcu - ATV

İlk sezonuyla geçtiğimiz yıl ekranlara gelen Can Borcu, yeni sezonda hikayesine kaldığı yerden devam edecek. Cumartesi akşamları ekranlara gelen dizi, kızını kurtarmak uğruna tanımadığı birinin ölümüne sebep olan bir adamın mücadelesini takip ediyor. Dizinin yeni sezonu Eylül ayı içerisinde ekranlara gelecek.