Sonunda göründü: ZTE üretimi ekran altı kameralı ilk telefon yüzünü gösterdi!

Ekran altı kameralı telefonunu görmeye artık çok yaklaştık. Bu tabi ki ZTE sayesinde. Zira, ZTE geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile birlikte dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'yi tanıtacağı tarihi paylaşmıştı. Fakat ZTE, tanıtım tarihini verdikten sonra ZTE Axon 20 5G hakkındaki paylaşımlarını durdurmadı. Hatta ZTE'ye firmanın CEO'su Ni Fei de dahil oldu. Ni Fei'nin bir paylaşımı sayesinde ise ZTE Axon 20 5G'nin ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

İŞTE DÜNYANIN İLK EKRAN ALTI KAMERALI TELEFONU ZTE AXON 20 5G'NİN İLK GÖRSELİ!

ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, resmi Weibo hesabından ZTE Axon 20 5G'nin ön yüzünü gösteren bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta bir ön kamera çentiğinin yer almadığı açıkça görülmekte. Böylece gerçek anlamda tam ekran deneyimi yaşatacak olan ZTE Axon 20 5G'nin alt tarafında ise biraz fazla çerçevesi var gibi duruyor. Fakat bu yayınlanan ilk görselden yapılan bir çıkarım.

ZTE dışında Oppo ve Xiaomi gibi firmaların da ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Fakat ZTE bu firmalardan önce davrandı ve seri üretime geçti. 1 Eylül tarihinde de ZTE Axon 20 5G'yi düzenleyeceği lansman ile birlikte resmen görücüye çıkartacak. Bakalım 1 Eylül günü sadece kullandığı ekran altı teknolojisiyle değil, teknik özellikleriyle de tam not alan bir akıllı telefon görebilecek miyiz? Zira, bu da oldukça önemli.

