HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Sonunda göründü: ZTE üretimi ekran altı kameralı ilk telefon yüzünü gösterdi!

Sonunda göründü: ZTE üretimi ekran altı kameralı ilk telefon yüzünü gösterdi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.08.2020 15:48 | Son Güncelleme

Dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu olacak ZTE Axon 20 5G için yeni bir paylaşım daha yapıldı. ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, resmi Weibo hesabı üzerinden ZTE Axon 20 5G'nin ön yüzünü gösteren bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta ZTE Axon 20 5G oldukça çarpıcı bir şekilde gözüküyor.

Sonunda göründü: ZTE üretimi ekran altı kameralı ilk telefon yüzünü gösterdi!

Ekran altı kameralı telefonunu görmeye artık çok yaklaştık. Bu tabi ki ZTE sayesinde. Zira, ZTE geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile birlikte dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonu ZTE Axon 20 5G'yi tanıtacağı tarihi paylaşmıştı. Fakat ZTE, tanıtım tarihini verdikten sonra ZTE Axon 20 5G hakkındaki paylaşımlarını durdurmadı. Hatta ZTE'ye firmanın CEO'su Ni Fei de dahil oldu. Ni Fei'nin bir paylaşımı sayesinde ise ZTE Axon 20 5G'nin ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

İŞTE DÜNYANIN İLK EKRAN ALTI KAMERALI TELEFONU ZTE AXON 20 5G'NİN İLK GÖRSELİ!

ZTE Mobile Başkanı Ni Fei, resmi Weibo hesabından ZTE Axon 20 5G'nin ön yüzünü gösteren bir fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta bir ön kamera çentiğinin yer almadığı açıkça görülmekte. Böylece gerçek anlamda tam ekran deneyimi yaşatacak olan ZTE Axon 20 5G'nin alt tarafında ise biraz fazla çerçevesi var gibi duruyor. Fakat bu yayınlanan ilk görselden yapılan bir çıkarım.

ZTE

ZTE dışında Oppo ve Xiaomi gibi firmaların da ekran altı kamera teknolojisine sahip telefonlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Fakat ZTE bu firmalardan önce davrandı ve seri üretime geçti. 1 Eylül tarihinde de ZTE Axon 20 5G'yi düzenleyeceği lansman ile birlikte resmen görücüye çıkartacak. Bakalım 1 Eylül günü sadece kullandığı ekran altı teknolojisiyle değil, teknik özellikleriyle de tam not alan bir akıllı telefon görebilecek miyiz? Zira, bu da oldukça önemli.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Nokia sessizliğini Nokia 5.3 ile bozuyor!Nokia sessizliğini Nokia 5.3 ile bozuyor!
Yanlış uygulama birçok hastalığa sebep oluyor!Yanlış uygulama birçok hastalığa sebep oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Polis helikopterini görünce zor anlar yaşadılar
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
Bakan Koca tarih vererek uyardı: Hazırlanalım
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
23 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!
Flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Flaş yüz yüze eğitim açıklaması
Göğüslerini elleriyle kapadı
Göğüslerini elleriyle kapadı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Mi Band ailesi yazılım güncellemesi aldı
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Yeni iPhone mıknatıslarla gelebilir!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Bu Xiaomi modelleri artık güncellenmeyecek!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Samsung üç Android güncellemesi alacak akıllı telefon modellerini açıkladı!
İşte 3 yıl boyunca güncelleme sorunu yaşamayacak telefonlar!
Koronavirüs akıllı saat satışlarını da vurdu
Koronavirüs akıllı saat satışlarını da vurdu
Nokia 5.3, A’dan Z’ye tüm özellikleri ile karşımıza çıktı
Nokia sessizliğini Nokia 5.3 ile bozuyor!
HTC Wildfire E Lite Google Console’da ortaya çıktı!
İşte HTC'nin geri dönüş telefonu!
ABD Başkanı Trump gerekli imzayı attı!
ABD Başkanı Trump gerekli imzayı attı!
Samsung Galaxy Note 20, Note 10 kadar sattı
Samsung'un yeni amiralleri ne kadar sattı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.