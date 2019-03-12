Sonunda ideal göğüs oranı belli oldu! İşte bilim insanlarına göre kusursuz meme şekli

Göğüs estetiğinde en sık yapılan operasyon göğüs büyütme ameliyatıdır. İkinci sırada ise göğüs küçültme ameliyatı geliyor. Peki büyük mü, küçük mü? Bilim insanları sonunda ideal oranı buldu! Kusursuz meme şeklinde üst kutbun alt kutba oranı 45:55 olarak belirlendi.

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, American Society of Plastic Surgeons (ASPS)’ın resmi yayın organı Plastic and Reconstructive Surgery'de yer alan bilimsel araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

“Araştırmacılar, insanların “ideal estetik meme” hakkındaki fikirlerini almak için bir dizi anket yaptılar. Anketler çeşitli ölçülerde kadın memelerinin olduğu çok sayıda fotoğraf kullanılarak gerçekleştirildi.

Bin 315 kişinin katıldığı ankette, meme resimlerinin çekiciliğe göre sıralanması istendi. Erkeklerin ve kadınların; farklı yaş gruplarının ve farklı ırk / etnik grupların cevapları karşılaştırıldı. Araştırmada 53 plastik cerrah da yer aldı.

KADINLAR, ERKEKLER VE DOKTORLAR AYNI ORANI SEÇTİ

Sonuçlar belirgin bir şekilde tutarlı idi. Tüm gruplarda 45:55 oranı en çekici meme oranı olarak ortaya çıkıyordu. 45:55 oranı otuzlu yaşlarındaki kadınların yüzde 87’si, erkeklerin yüzde 90’ı ve plastik cerrahların yüzde 94’ü tarafından tercih edildi.