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Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

23.06.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evli bir adam sosyal medyadan karısını şikâyet etti ve yardım istedi. 'Eşim çay içmek için seksin ortasında mola veriyor. Benim için o anı öldürüyor' diyen adamın sözleri sosyal medyada viral oldu. Çay içme alışkanlığının cinsel hayatlarını bile baltalamasına neden olan kadınla ilgili gelen öneriler ise kahkaha attırdı.

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Hem ülkemizde hem de İngiltere’de çok sevilen çay bu sefer bir çiftin evliliğini sarsıyor. Çay içme alışkanlığı cinsel hayatlarının önüne geçen adam sosyal medyadan isyan etti. Karısını, sosyal medya platformu Reddit’e yazarak şikâyet eden adamın sözleri viral oldu.

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"NE YAPACAĞIMI BİLEMİYORUM"

Başka ne yapacağını bilemediğini söyleyen adam şunları yazdı: “Her sabah karımın yatağına çok sevdiği için bir bardak çay götürüyorum. Bunu çok seviyor. Ben de yapmayı seviyorum. Ben çayı getirdikten sonra bazen sevişiyoruz. O da çayı soğumadan bitirmek için seksin ortasında mola veriyor.” dedi.

"AŞK HAYATIMIZ DAHA TUTKULU OLABİLİR"

Eşinin bu alışkanlığı yüzünden çok mağdur olduğunu belirten adam, "Eminim bu kısa çay molasını vermeseydi aşk hayatımız daha tutkulu olurdu." diye yazdı.

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Bu paylaşıma gelen öneriler ise kahkaha attırdı. Kimisi cinsel ilişki pozisyonlarından faydalanması gerektiğini tavsiye ederken kimisi ise boşanması gerektiğini yazdı. “Çaya saygı gösterilmeli” yorumu en çok beğeni alan yorumlardan biri olurken, sorunu termal bardak alarak çözebileceğini söyleyenler de vardı.


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Anahtar Kelimeler:
seks Cinsellik
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