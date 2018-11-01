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Sony akıllı telefon pazarından siliniyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.11.2018 08:46 | Son Güncelleme

Akıllı telefon sektörünün köklü isimlerinden biri olan Sony, geçtiğimiz çeyrekte kaç adet telefon sattığını açıkladı. İşte konu hakkındaki tüm detaylar.

Sony akıllı telefon pazarından siliniyor

30 Eylül itibariyle sona eren 3. çeyreğe ait mali raporlar birbir gözler önüne serilmeye başlandı. Bu bağlamda Sony de geçtiğimiz çeyreğe ait raporunu yayınladı. Yayınlanan rapora göre Sony oldukça başarılı bir çeyrek geçirmiş. Zira firma rekor bir kar oranına ulaşarak hedef büyütmüş durumda. Elbette sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu kar miktarının şirketin akıllı telefon bölümüyle uzaktan yakından bir alakası yok.

Önceki çeyrekte 2 milyon telefon satan Japon teknoloji devi, Temmuz – Eylül döneminde ise yalnızca 1.6 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirmiş. Geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde Sony’nin akıllı telefon bölümü 3 milyonun üzerinde bir satış grafiği ortaya çıkarmıştı. Bu seneye geldiğimizde ise satışların yarı yarıya azaldığını görüyoruz.

Açık konuşmak gerekirse Sony’nin hantal tasarım anlayışıyla rekor satışlara ulaşmasını zaten kimse beklemiyordu. Apple’ın yeni modeli iPhone XR sadece 3 gün içerisinde 9 milyondan fazla satarken, tüm Sony modelleri 3 ay içerisinde 1.6 milyon satıyor. Görünen o ki Sony yavaş yavaş telefon sektöründen siliniyor.

Öte yandan Sony’nin rekor kar elde etmesini sağlayan kollar arasında yarı iletkenler ve PlayStation başı çekiyor. Görünen o ki PlayStation, Sony’i sırtlamaya devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Sony akıllı telefon

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