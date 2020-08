Sony daha fazla PlayStation oyununu PC'ye getirebilir!

Sony PlayStation 5'in çıkışı için hazırlıklarını sürdürdüğü şu günlerde, şirketin 2020 yılına yönelik son raporunu paylaştı. Paylaşılan raporda Sony'nin çeyrek dönem boyunca neler yaptığı ve bundan sonra neler yapacağı bahsedildi. Raporun en dikkat çekici kısmı ise PlayStation oyunlarından bahsedilen kısım oldu. Sony bu bölümde PC kullanıcılarını sevindirecek bir müjdenin bilgisini verdi.

DAHA FAZLA PLAYSTATİON OYUNU SUNULABİLİR

Sony, hatırlarsanız Horizon Zero Dawn ve Death Stranding gibi PlayStation oyunlarını PC oyuncularına sunmuştu. Rapora göre ise Sony bu oyunlarla sınırlı kalmayacak. Raporda yer alan açıklamalarda bu konuya ayrı bir parantez açıldı. Burada ''birinci parti oyun kataloğumuzu PC platformuna da getirme konusunu inceleyeceğiz'' diyen Sony, böylece daha fazla PlayStation oyununun PC'ye getirme hedefleri olduğunu açıkça belirtti. Yani önümüzdeki günlerde birçok PlayStation oyununu bilgisayarlarda görebiliriz. Peki Sony neden böyle bir adım atıyor?

Sony rapordaki açıklamasında aktif kullanıcı sayısında yaşanacak büyümenin, şirketin karlılık oranını ve nakit akışını artıracağını söylüyor. Sony'nin hangi PlayStation oyunlarını PC platformuna sunacağı henüz bilinmiyor. Ancak geliştirici şirket Naugthy Dog'un The Last of Us Part 2 için ocak ayında DX12, Vulkan ve Nvidia GPU deneyimi olan bir programcı işe almıştı. Bu açıdan The Last of Us Part 2'nin PC'ye gelecek oyunlardan biri olması muhtemel.