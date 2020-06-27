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Sony kablosuz hoparlörlerini tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2020 12:14 | Son Güncelleme

Sony EXTRA BASS kablosuz hoparlör serisini SRS-XB43, SRS-XB33 ve SRS-XB23 modellerini ekleyerek genişletti. Ses kalitesi, dayanıklılık ve kullanışlılık ön planda tutularak oluşturulan bu son tasarımlar ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerde üstün ses kalitesinin keyfini çıkarabilirsiniz.

Sony kablosuz hoparlörlerini tanıttı

Sony’nin en yeni kablosuz hoparlörleri ile derin, vurucu basları istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. XB kablosuz hoparlör serisinde EXTRA BASS ses deneyimi, Sony’nin aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz ünlü ses teknolojisi sayesinde elde edilebiliyor.

X-BALANCED HOPARLÖR ÜNİTESİ

Sony’nin yeni geliştirdiği X-Balanced Hoparlör Ünitesi, daha zengin, daha derin ve daha keyifli bir dinleme deneyimi için yüksek ses kalitesi ve güçlü ses basıncı sunuyor. Ünitenin dairesel olmayan şekli, hoparlör diyaframının alanını maksimize ederek daha vurucu baslar için ses basıncını artırıyor. Ek olarak, aynı ses basıncını korurken sürücü gezinimini azaltarak daha az bozulma sağlıyor. Örneğin XB33 üzerindeki ses basıncının seviyesi yaklaşık %30 artırılırken bozulma oranı bir önceki modele kıyasla (SRS-XB32) yaklaşık %25 azaltıldı.

Geleneksel bir hoparlör ünitesindeki dairesel diyaframdan farklı olarak, XB43’teki X-Balanced Hoparlör Ünitesi’nde neredeyse dikdörtgen şeklinde bir diyafram bulunuyor. 2 yönlü hoparlör sistemi düşük-orta frekanslar için olan woofer’ı sadece daha yüksek frekans yelpazesine özel bir tweeter ile birleştiriyor. Sonuç olarak, güçlü bir ses, derin ve vurucu baslar ve olağanüstü bir vokal netliği elde ediliyor.

XB33 ve XB23’teki X-Balanced hoparlör ünitesi, yeni geliştirilen, dairesel olmayan bir diyafram ve merkez-dışı bir tasarıma sahip. Bu yeni tasarım, hoparlör diyaframını maksimize ederek daha fazla ses basıncı yaratıyor ama hoparlörlerin boyut olarak kompakt olmasına olanak veriyor.

MİKA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ HÜCRE TİPİ KONİ VE TOZ KAPAĞI

Sağlam ve hafif MRC (Mika ile Güçlendirilmiş hücre tipi) koni ve toz kapağı, ses kalitesinin iyileştirilmesine katkı sağlıyor.

PASİF YAN RADYATÖRLER

Pasif yan radyatörlerin yerleşimi de her üç modelde birden temiz bas sesi üretmek üzere optimize edildi.

LIVE SOUND MODU

LIVE SOUND modu, 3 boyutlu ses deneyimiyle partinize hayat vererek bulunduğunuz yeri bir festival alanına dönüştürür.

SUYA, TOZA VE PASA DAYANIKLI

Yeni modellerin IP67 derecesi sayesinde hoparlörünüzü gönül rahatlığıyla plaja, ormana, çöle ve istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Yüzey ne kadar tozlu olursa olsun hoparlörünüz çalışmaya devam eder. Aynı zamanda tuzlu suya dayanıklı hoparlörler sayesinde eğlence denizde bile devam edebilir.

DARBEYE DAYANIKLI

Hoparlörler çok kapsamlı darbe testlerinden geçirildi ve son teknoloji ürünü darbeye dayanıklı tasarım sayesinde, günlük kullanımda kaçınılmaz olarak karşılaşılan düşme, çarpma ve çiziklere karşı koyabilecek güce sahip hale getirildi. Artık en kötü sakarlıklar bile mesele değil. Hoparlörler, düşürseniz bile çalışmaya devam ediyor.

IŞIKLAR

Hoparlörlerin çok-renkli bir ışık çizgisi, tweeter[vii] ve hoparlör ışıklandırması sunan yeni tasarımı ile müzik festivali atmosferi yakalayabilirsiniz.

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