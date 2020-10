Sony PlayStation Plus Türkiye fiyatları zamlanıyor! İşte tarihi ve yeni fiyatlar

Sony PlayStation Plus, PlayStation kullanıcılarına çeşitli avantajlar sunan bir abonelik sistemi olarak öne çıkıyor. PlayStation oyun konsollarının satışa çıktığı her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de PlayStation Plus aboneliği bulunan PlayStation sahipleri mevcut. Fakat ülkemizdeki PlayStation Plus aboneliği yaklaşık altı aydır teknoloji gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Bunun nedeni ise Sony Türkiye'nin PlayStation Plus aboneliğine zam yapacağını söylemesi. Ancak yaşanan koronavirüs pandemisinin ardından Sony Türkiye, söz konusu zammı nisan ayından itibaren 6 ay erteleme kararı aldı. Ekim ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde ise 6 aylık erteleme artık sona ermek üzere.

SONY'DEN PLAYSTATİON PLUS FİYATLARINA ZAM

PlayStation Plus Türkiye fiyatlarına zam yapmaya hazırlanan Sony, 29 Ekim'den itibaren yeni fiyatları PS Plus aboneliği satın almak isteyen kişilere yüzde 66'ya varan zam yansıtacak. Güncel PlayStation Plus fiyatları ile zam sonrası PlayStation Plus fiyatları ise şöyle olacak:

İŞTE ZAMLI PLAYSTATİON PLUS FİYATLARI

1 aylık PS Plus aboneliği: Eski fiyat 24 TL / Yeni fiyat 40 TL

3 aylık PS Plus aboneliği: Eski fiyat 75 TL / Yeni fiyat 100 TL

1 yıllık PS Plus aboneliği: Eski fiyat 75 TL / Yeni fiyat 180 TL