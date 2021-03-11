Sony Xperia Compact Japonya pazarını hedefleyecek

Tabii burada dikkat çekici olan, 5.5 inç ekran boyutu. Bildiğiniz gibi “Compact” modeller, genelde ufak ekranlı ve tek elde kullanıma uygun formda hazırlanıyor. Günümüzde hemen her telefonun 6 inç üzeri boyutlarda ekrana sahip olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

AndroidNext’te yer verilen yeni bir raporun ana fikri ise, daha evvel sızdırılan görüntülerdeki telefonun gerçek bir “Compact” model olmadığı ve hatta global çapta satışa sunulacak bir telefon modeli olmadığı yönünde.

COMPACT YERİNE XPERİA ACE 2'YE AİT OLABİLİR

Weibo’daki bilgiler, daha evvel yayınlanan render görsellerin Xperia Ace 2’ye ait olabileceği yönünde, ki o da orijinal Ace modelinin devamı niteliğinde bir telefon. Cihazın bir operatör anlaşması neticesinde Japonya’da, az sayıda olmak üzere satışa sunulacağı ifade ediliyor.

Gücünü Snapdragon 690 5G işlemcisinden alacağı söylenen bu telefon, bünyesinde fiziksel kamera tuşu, güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu sensör, dual kamera ve 3.5mm kulaklık girişi gibi özellikleriyle teknoloji severlerin beğenisine sunulacak.