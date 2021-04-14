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Sopa ve yumruklarla birbirlerine girdiler!

14.04.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de aralarında alacak verecek anlaşmazlığı bulunan işçiler, birbirine girdi. Sopa ve yumruklarla kavga eden taraflar cep telefonuyla kayda alındı.

Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iddiaya göre bir şantiyede çalışan işçiler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerine sopalar ve yumuklarla saldırdı.

ARACIN CAMINU VE TAMPONUNU KIRDI

Kavga esnasında taraflardan biri, kavga ettiği kişilere ait otomobilin camını da tamponunu da kırarak araca hasar verdi.

O ANLAR KAMERADA

Kavgaya tanık olan diğer kişiler de tarafları ayırmak için çaba sarf etti. Kavga anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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İHA

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